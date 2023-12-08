醫院「點蠟燭慶生」！白目網美被罵爆...5年前「15死慘案」被翻出

▲醫院規定禁止使用點火器具。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

許多地方嚴禁煙火，像是醫院就有規定，不過仍有民眾不知道。有網美竟在醫院點蠟燭慶生，照片曝光後掀起討論，網友全罵翻了，也讓人想起5年前的慘案。

一名網友在《Dcard》轉發IG貼文，可以看到有網美發文，寫下：「親愛的老公，這陣子真的辛苦你了！」照片中男子戴著帽子和口罩，把墨鏡架在頭上，左手捧著小蛋糕，上面插了一根點燃蠟燭，右手則是比了愛心的手勢。本應該是甜蜜的畫面，但仔細一看發現，這對夫妻所在的地方是醫院美食街，而醫院禁止使用點火器具。

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▲一對夫妻在醫院點蠟燭慶生。（圖／翻攝自Dcard）

消息一出，引發網友討論，意外釣出許多人回應：「對不起，我沒有常識，平常完全沒有想過為什麼不能點火」、「我也現在才知道」、「雖然我是沒有在醫院慶生過，但我第一次知道醫院不能點蠟燭，好險好險」、「真的完全不知道～長知識了」。

事實上，新北市新莊台北醫院在2018年，因為家屬攜帶電動健康床墊，結果短路引發火災，導致15人死亡，不可不慎。而衛福部也有規定，不只禁止使用點火工具，其他包括電鍋、電磁爐、電暖爐、烤麵包機、電熱水瓶、咖啡機等插電式烹煮用具，還有延長線、吹風機等，因為高功率電器容易造成跳電，導致醫療器材癱瘓，甚至引發火警，若病患有醫療需求要攜帶，也必須向醫院報備申請。

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