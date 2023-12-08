嘉義中埔銀髮健身有創意　阿公阿嬤耶誕節比賽拉單槓

▲▼ 中埔鄉推樂齡銀髮健身有成，阿公阿嬤即將在耶誕節當天比賽拉單槓 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「叫你阿公、阿嬤來啊!」嘉義縣中埔鄉銀髮健身俱樂部由裕民社區承辦109年開設至今即將邁入第4年，裕民社區積極與健身業師合作投入社區據點長者課程教授，巧妙運用健身器材搭配節慶推出吸引長者及民眾目光，有效達到運動健身延緩作用。12月25日更將舉辦耶誕老公公拉單槓，年滿65歲長者只要成功拉一下單槓就可以收到鼓勵金10元，不少長者躍躍欲試，更有幾位90歲長者可以輕鬆拉出3-10下標準單槓。

裕民社區理事長翁聖勳表示，承接銀髮健身俱樂部也積極思考多元化推廣，因此與軍職退役後投入健身業師陳映霖以半創業模式合作，除了接受一般民眾只要50元清潔費即可進場，跟鄰近關懷據點推廣搭配成為常態課程，更提供給教育單位作為研習場域，衛生單位搭配營養課程作為講習場地，也推廣至鄰近的軍警消單位，個人課程也已有一對一、一對2的民眾參與。

翁聖勳表示，社區據點課程除了軟性暖身課程，也與鄰近鹽館、中埔等村落搭配，讓更多民眾及長者知道健身延緩老化的好處，但受限各社區經費有限，但上課的民眾多，因此推廣起來就很多需要被思考。

但也因此自己找了鄰近關心長者的基金會協助，中埔鄉當地健禾人文關懷協會則提出激勵制度，在耶誕節即將登場的「耶誕節老公公拉單槓」，只要65歲以上長者不論男女性，只要成功拉一下單槓就可以賺進10元獎勵金，裕民村黃姓88歲長者及方姓90歲都可以拉出3、5下，更有女性長者也躍躍欲試，激勵制度下鼓勵多出席以外，特定節日舉辦比賽，也測試平常累積的量能。

▲▼ 中埔鄉推樂齡銀髮健身有成，阿公阿嬤將在耶誕節當天比賽拉單槓，也在賽前持續加強運動力道 。（圖／記者翁伊森攝）