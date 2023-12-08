　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義中埔銀髮健身有創意　阿公阿嬤耶誕節比賽拉單槓

▲▼ 中埔樂齡銀髮健身 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 中埔鄉推樂齡銀髮健身有成，阿公阿嬤即將在耶誕節當天比賽拉單槓 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「叫你阿公、阿嬤來啊!」嘉義縣中埔鄉銀髮健身俱樂部由裕民社區承辦109年開設至今即將邁入第4年，裕民社區積極與健身業師合作投入社區據點長者課程教授，巧妙運用健身器材搭配節慶推出吸引長者及民眾目光，有效達到運動健身延緩作用。12月25日更將舉辦耶誕老公公拉單槓，年滿65歲長者只要成功拉一下單槓就可以收到鼓勵金10元，不少長者躍躍欲試，更有幾位90歲長者可以輕鬆拉出3-10下標準單槓。

▲▼ 中埔樂齡銀髮健身 。（圖／記者翁伊森攝）

裕民社區理事長翁聖勳表示，承接銀髮健身俱樂部也積極思考多元化推廣，因此與軍職退役後投入健身業師陳映霖以半創業模式合作，除了接受一般民眾只要50元清潔費即可進場，跟鄰近關懷據點推廣搭配成為常態課程，更提供給教育單位作為研習場域，衛生單位搭配營養課程作為講習場地，也推廣至鄰近的軍警消單位，個人課程也已有一對一、一對2的民眾參與。

▲▼ 中埔樂齡銀髮健身 。（圖／記者翁伊森攝）

翁聖勳表示，社區據點課程除了軟性暖身課程，也與鄰近鹽館、中埔等村落搭配，讓更多民眾及長者知道健身延緩老化的好處，但受限各社區經費有限，但上課的民眾多，因此推廣起來就很多需要被思考。

▲▼ 中埔樂齡銀髮健身 。（圖／記者翁伊森攝）

但也因此自己找了鄰近關心長者的基金會協助，中埔鄉當地健禾人文關懷協會則提出激勵制度，在耶誕節即將登場的「耶誕節老公公拉單槓」，只要65歲以上長者不論男女性，只要成功拉一下單槓就可以賺進10元獎勵金，裕民村黃姓88歲長者及方姓90歲都可以拉出3、5下，更有女性長者也躍躍欲試，激勵制度下鼓勵多出席以外，特定節日舉辦比賽，也測試平常累積的量能。

▲▼ 中埔樂齡銀髮健身 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 中埔鄉推樂齡銀髮健身有成，阿公阿嬤將在耶誕節當天比賽拉單槓，也在賽前持續加強運動力道 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 中埔樂齡銀髮健身 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 中埔銀髮健身 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 中埔銀髮健身 。（圖／記者翁伊森攝）

ET快訊
遭指控強制性交！　炎亞綸「不起訴」確定
快訊／日圓現鈔「0.2236」　創8月底來最差
大谷翔平爭奪戰進入尾聲！　美媒曝「兩隊2選1」
快訊／國軍偵獲中共氣球越中線！　出沒基隆西南方
「芭樂公主」遭2男綑綁　狂砍20刀斷臂慘死
「台灣70萬內新車」　只剩這6款可選！
玖壹壹春風車牌遭吊扣！　PO愛車照「明年見了，我的寶貝」
快訊／台積電漲9元至575　指數大漲170點重回17400

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義朴子「牛肉美」　隱藏版蒜頭牛肉鍋價格佛心

日籍遊客機車輪胎沒氣　恆春警以克難方式半小時充氣救援

選戰倒數36天！邱鎮軍量身苗北政見爭取支持　數百民眾到場

嘉義中埔銀髮健身有創意　阿公阿嬤耶誕節比賽拉單槓

曾是「光陰的故事」取景地　龜山憲光二村12／9慶憲兵節活動登場

桃市議員謝美英號召暖心扶輪社和企業　為真善美憨兒過耶誕

北榮桃園分院院慶　「長樂居」長輩樂齡學習延緩失能失智　

青埔交通更便捷！　桃園捷運青線計畫啟動全線採高架輕軌規劃

廬山黑熊7月破壞蜂箱嗑完蜂蜜未再現蹤　苦主配合監測獲林保署表揚

號召挺牛的！牛煦庭選立委　賣政見牛肉麵券籌糧草

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

嘉義朴子「牛肉美」　隱藏版蒜頭牛肉鍋價格佛心

日籍遊客機車輪胎沒氣　恆春警以克難方式半小時充氣救援

選戰倒數36天！邱鎮軍量身苗北政見爭取支持　數百民眾到場

嘉義中埔銀髮健身有創意　阿公阿嬤耶誕節比賽拉單槓

曾是「光陰的故事」取景地　龜山憲光二村12／9慶憲兵節活動登場

桃市議員謝美英號召暖心扶輪社和企業　為真善美憨兒過耶誕

北榮桃園分院院慶　「長樂居」長輩樂齡學習延緩失能失智　

青埔交通更便捷！　桃園捷運青線計畫啟動全線採高架輕軌規劃

廬山黑熊7月破壞蜂箱嗑完蜂蜜未再現蹤　苦主配合監測獲林保署表揚

號召挺牛的！牛煦庭選立委　賣政見牛肉麵券籌糧草

美傳奇製作人諾曼李爾離世！享嵩壽101歲　生前6度獲艾美獎

合作果農重新栽種草莓　台南名店「冰鄉」草莓季12月底才登場

羅東限定！日式昭和風「窯烤」咖啡廳、周末披薩洗版IG超熱門

賴清德老家頻遭指違建！賴競總「依法全力配合」　籲外界勿操弄謠言

阿信「狂飆11秒長音」咳嗽一聲！　五月天並肩90度鞠躬散場告別

橘色惡魔周日降臨高雄！現場500吋大螢幕轉播　市府還做應援手幅

LIVE／石破天驚政策來了！　侯友宜、趙少康提「青年購屋有好康」

美大學3死槍擊「67歲槍手」身分曝！帶150子彈　曾任助理教授

遭控強制性交！炎亞綸「不起訴」確定了　高檢署駁回再議

亞錦賽中華戰日本今晚大巨蛋登場　曾仁和對決嘉陽宗一郎

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

地方熱門新聞

居民陳情難停車　鄰長私自塗掉巷內紅線

廬山黑熊破壞蜂箱　苦主配合監測獲表揚

牛煦庭選立委　賣政見牛肉麵券籌糧草

桃園龜山憲光二村　12/9慶憲兵節活動登場

青埔交通更便捷　桃園捷運青線計畫啟動

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

直銷賣骨灰罈！遭控非法吸金　慶云官司打9年獲判無罪定讞

謝美英號召暖心社團和企業　為憨兒過耶誕

北榮桃園分院院慶　長樂居長輩樂齡學習

獨／南湖大山主峰遇今年第一場瑞雪

桃園攜手賽仕電腦軟體　共推實踐AI智慧政府

九族文化村推聖誕歡樂月活動

雲林候選人：拒魚叉飛彈暗度陳倉

傳統小吃店聘僱移工非法工作最高罰75萬元

更多熱門

相關新聞

佳祿保齡球館流標多次　債權人嘉義市農會8,375萬元承受

佳祿保齡球館流標多次　債權人嘉義市農會8,375萬元承受

嘉義中埔福仙宮滿天星　6上將贈匾額

嘉義中埔福仙宮滿天星　6上將贈匾額

普渡宴吃流水席！舞者繼續跳

普渡宴吃流水席！舞者繼續跳

返鄉基金聘僱青年留鄉　廢地變遊戲場

返鄉基金聘僱青年留鄉　廢地變遊戲場

清潔隊員與飲料店員吵架爆衝突　友人亮球棒

清潔隊員與飲料店員吵架爆衝突　友人亮球棒

關鍵字：

嘉義中埔中埔鄉銀髮健身拉單槓健禾人文關懷協會

讀者迴響

熱門新聞

阿信突丟下麥克風！

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

108課綱刪古文　北一女教師轟「無恥」爆紅

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

爺爺死前自爆秘密　竟是懸案通緝犯

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

快訊／五月天陷假唱疑雲首開唱！　阿信「現場真實嗓音」曝光

寶可夢中心深夜爆百名排隊潮

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

即／台北寶可夢中心禁夜排　已20人排

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

媒體人曝3理由：要賴清德如何不恐懼

直擊／台北寶可夢中心人潮大爆滿

更多

最夯影音

更多
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售
《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面