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社會 社會焦點 保障人權

清潔隊員與飲料店員吵架爆衝突　晚上再討公道！友人亮球棒

記者翁伊森／嘉義報導

天氣熱，買飲料買到起口角。嘉義縣中埔鄉一飲料店店員與顧客（清潔隊員）講話，清潔隊員因為飲料製作時間太久與店員發生爭吵，爆發肢體衝突，稍晚該顧客偕同友人再度到店，並拿球棒示威，兩段影片被放上網，警方調查後將依照傷害及恐嚇罪嫌送辦。

▲▼ 清潔隊員買飲料與店員吵架…友人拿球棒下車「做勢打擊」　 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲清潔隊員買飲料與店員吵架，友人下車後還拿出球棒。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 清潔隊員買飲料與店員吵架…友人拿球棒下車「做勢打擊」　 。（圖／記者翁伊森翻攝）

清潔隊員買飲料與店員吵架，雙方打成一片，附近店家趕忙勸架 。（圖／記者翁伊森翻攝）

民眾將雙方爭吵影片放上網，只見下午4時許，飲料店員跟消費民眾對話到一半，突然發生肢體碰撞，兩個人扭打在一起，鄰近店家及民眾加入勸架，原以為事情告一段落，結果晚間7時許，消費民眾偕同與友人開車到現場，友人甚至從後車廂拿出球棒，讓PO網民眾揚言報警。

▲▼ 清潔隊員買飲料與店員吵架…友人拿球棒下車「做勢打擊」　 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲清潔隊員買飲料與店員吵架…友人拿球棒下車，球棒滑掉在地上　 。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方隨即傳喚店家及清潔隊員到案說明，並通知拿球棒的黑衣男子。初步了解，雙方因飲料製作時間起爭執，清潔隊員白天消費不堪久候，雙方才起爭執打成一片，但稍晚清潔隊員又叫來友人助陣，其友人拿出車廂後的棒球棍揮舞，過程中一度球棒滑落，場面尷尬。

警方呼籲，民眾發生口角糾紛應保持冷靜，並應立即通知警方到場協助處理，避免衍生不必要事端。

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