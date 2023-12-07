嘉義中埔佳祿保齡球館流標特別變賣　債權人嘉義市農會8375萬承受

▲▼ 中埔「佳祿保齡球館」多次流標後，6,261坪土地及建物8,375萬元終於賣出 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中埔鄉中華路「佳祿保齡球館」6,261坪土地連同地上10筆未登記建物，之前經行政執行署嘉義分署多次拍賣卻流標。最後公告自112年11月10日起3個月進行特別變賣，變賣價格為8,375萬元。因變賣價格低於市價甚多，義務人之民間債權人即抵押權人嘉義市農會，在仔細核算後於公告期間申請以變賣價格承受。

嘉義分署自112年3月起開始進行本件大面積土地的法拍程序，雖然雲嘉地區難得有大坪數土地的法拍物件而引發眾人矚目但卻一再流標，現在歷經8個月二輪拍賣減價4次後，終於拍定。該處原開設「佳祿保齡球館」，門口的大型保齡球瓶曾是當地著名地標，深植於在地民眾腦海，也令路過民眾印象深刻，但後來逐漸沒落。李姓義務人欠繳地價稅及房屋稅約275萬元，同時也積欠其他鉅額民間債權，本件債權人承受後除能清償欠稅及抵銷欠債外，該筆6,261坪土地位於嘉白公路旁，又臨近82線東西快速道路，交通十分便利，再度繁榮發展可期。

嘉義分署為提供多樣性的法拍物件，對於各種類型欠稅罰鍰案件，尤其是交通違規酒駕等社會輿論撻伐的案件，會持續追查扣押義務人各種財產強制執行。對於不動產、動產拍賣、變賣相關事宜有興趣的民眾，敬請隨時留意嘉義分署官網、FB粉絲專頁最新訊或電洽05-2711133，嘉義分署會有專人竭誠為民眾服務。

