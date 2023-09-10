普渡宴暴雨變天「吃流水席」　比基尼舞者泥水中繼續跳

▲嘉義中埔石弄有應公廟普渡平安宴卻因豪大雨，水溝滿水位一度淹及舞台 。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事LINE群）

記者翁伊森／嘉義報導

每年農曆七月底嘉義中埔石硦村有應公廟都會舉辦普渡平安宴，讓民眾一邊吃飯，一邊看主持人主持，舞者表演串場。但嘉義地區10日午後4時許後下起豪大雨，突然大變天，遮雨棚整個被豪雨波及，廟旁的水溝滿水位，溪水整個淹過路面，讓吃普渡宴的民眾只能找水淹不到的地方站，很快溪水淹過路面，讓餐桌跟溪水一同入鏡，畫面po網引發網友討論，真的是在吃「流水席」。

▲嘉義中埔石硦有應公廟旁泥漿湧出 。（圖／讀者提供）

嘉義縣中埔鄉石硦村有應公廟每年農曆7月26、27日左右都會普渡辦桌宴請信徒，讓信徒有機會感謝保佑當地平安，今年遇到豪大雨，現場原本已布置好餐桌及棚子卻遇到豪大雨，雨勢雨量大到廟旁的水溝整個淹過路面，舞台上的舞者更是不畏風雨持續表演，讓布置好的宴席、舞台上舞者跟地面上陸續湧入土黃色的泥水形成突兀的畫面。

▲ 不畏雨水淹及舞台，台上舞者依舊跳得忘我 。（圖／翻攝嘉義綠豆大小事LINE群）

在地民眾表示，當地數十年七月尾聲都會辦聯合普渡，今年照例舉行卻遇到豪大雨，還沒用餐大家就忙躲雨變成落湯雞，直呼難得體驗。