野生霸總逛市場被拍！他爆笑比噓「求保密」　網暴動：偷跑出來的

▲李在鎔6日到釜山富平罐頭市場參觀時，被拍到調皮的表情。（圖／翻攝自網路）

記者葉睿涵／綜合報導

南韓三星集團會長李在鎔6日下午陪同總統尹錫悅，一同到釜山富平罐頭市場參觀，不料卻被巧遇眾人的網友當場認出，而李在鎔則一改平時「霸道總裁」的嚴肅形象，調皮地對鏡頭露出搞笑表情，而在網上掀起熱議。

據《朝鮮日報》等韓媒報導，南韓網路論壇FMKorea在6日下午3時左右，出現了一張名為「朋友拍的李在鎔」照片，只見李在鎔當時正對著拍攝自己的鏡頭，調皮地做出了「噓」的動作，表情也十分搞怪，與他一貫的嚴肅形象大不相同。

這張照片在網上曝光後，瞬間吸引了逾40萬人點擊，還有超過2000人推薦、690人留言，照片隨後更被轉發到theqoo、MLBPARK等各大論壇，而李在鎔的別稱「在龍」（Jae-Dragon）甚至還一度登上社群媒體X的即時趨勢榜，引發不小的討論度。

有網友留言道，「我從來沒想過一個大企業的少主居然會有這麼調皮的時刻」、「這真的不是P出來的圖嗎？」、「看起來就像是不想參加續攤偷跑出來的員工的表情」、「他的表情就像在說，『幫我保密』」。

報導稱，從李在鎔胸前佩戴的徽章和紅色領帶推測，這張照片應該是李在鎔6日與LG集團會長具光謨、SK首席副會長崔再源等主要企業集團領導人，陪同尹錫悅總統一同拜訪釜山富平罐頭市場時所攝。

當天一同出席活動的一名部長隨後表示，這是李在鎔首次來到傳統市場；他對一切都感到很新奇，也很高興地和商家打成一片，但由於李在鎔走到哪都有人熱情地呼喊他，或要求握手合影，而李在鎔則希望大家降低音量，以免影響總統，所以才會露出如此淘氣的表情。