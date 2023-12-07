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國中妹子主動要求「肉體授課」　男家教7天閃辭：不敢告訴家長

▲▼讀書,討論,學習,教學,用功,家教,考試,K書。（圖／CFP）

▲日本一名國中女生要求與男家教發生肉體關係，把對方嚇跑了。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

日本福岡縣一名男子表示，自己曾經擔任家庭教師，到府指導國中二年級女學生，未料在某次授課過程中，對方竟主動要求發生肉體關係，讓他嚇得在7天內閃電請辭，但直到最後一刻，仍不敢向家長透露真實原因。

男子投書日本職場新聞網站Career Connection表示，他現在從事IT產業，但也曾經擔任家庭教師，有次透過學生家長介紹，接到一份新工作，負責指導國二女生的課業，時薪2000日元（約新台幣430元），最後卻因為無可奈何的原因辭職。

男子直言，女學生長相美麗，但卻相當任性，平時對課業興趣缺缺，需要再三哄騙，心情好了才願意配合上課，宛如「千金大小姐」的態度，讓他傷透腦筋。

這天，男子一如往常到府授課，女學生卻態度丕變，主動表示想要上課，但同時也要求發生肉體關係。他簡直害怕極了，隨便找理由搪塞，火速辭去工作，「雖然她長得很漂亮，但我不想犯罪。」

男子事後接獲家長抱怨才發現，雖然自己沒有膽量說出真正的離職原因，但女學生也未向爸媽坦承任何事情，反而說了他的壞話。男子在投書中表示，他對於離職的決定非常滿意，因為如果當時繼續教下去，恐怕會被捲入天大的麻煩也說不定。

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