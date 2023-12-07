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台灣海底撈員工跳「科目三」　網看職缺秒懂：時薪280元太香了

記者鄒鎮宇／綜合報導

自從大陸海底撈有店員提供跳「科目三」服務以後，許多台人到餐廳用餐時，也會要求店員跳舞，桃園也有海底撈員工跳舞服務顧客。對此，有人好奇海底撈是否很敢給薪水，否則員工怎麼會如此配合？

臉書粉專「迷因傳腦Memes Addiction」7日發文表示，「好好奇海底撈的薪水是不是真的很香啊？不然怎麼一堆餐飲業在哭找不到人的情況下，他們還能找到一堆人來跳抖音舞和被客人羞辱」。

網友看完紛紛留言，「連香蕉都不願給的慣老闆還是多數」、「真的很好奇，我自己在飯店工作的都沒這麼卑微，去吃過一次，他們的員工真的客氣到讓我看了很痛苦」、「海底撈其實是披著餐飲業皮的娛樂業」、「自己喜歡的那還能叫工作嗎？大家不都是放下尊嚴賺錢嘛」、「精神傷害需用薪水彌補」。

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也有人說，「是，因為一堆餐飲業都在哭喊找不到人上班。香蕉猴子，但人家至少還拿得出香蕉」、「其他也是香蕉，只是要當孫悟空」、「以餐飲業薪資來說算不錯，但與其跳抖音舞，我勸你好好讀書學個一技之長比較實際」、「現在還有缺人嗎」、「這薪水的確很敢給」、「朋友有做過，薪水比同行真的高。而且他們都很有團隊精神，一家人互相鼓勵支持的感覺，不知不覺就融入了，社恐也會變社牛」。

▲▼台灣海底撈員工跳「科目三」　網看職缺秒懂：時薪280元太香了。（圖／翻攝1111人力銀行）

▲▼網友認為海底撈很敢給薪水。（圖／翻攝1111人力銀行）

▲▼台灣海底撈員工跳「科目三」　網看職缺秒懂：時薪280元太香了。（圖／翻攝1111人力銀行）

有網友PO出人力銀行上的職缺、給薪感嘆，「如果我剛退伍20幾歲，這薪資我確實會願意領了香蕉開始跳」，讓不少人看完直呼「時薪280，我大學時怎麼就沒有這種機會」、「這薪資要我用湯底淋浴都可以了吧」、「大陸來的企業開的薪水比台灣還高，這不可笑嗎」、「台灣老闆到了海外也還在走台灣壓榨勞工這一套」、「台灣的海底撈都沒有找不到員工的新聞，跟台灣其他餐飲業者一天到晚喊缺工，真的有差」。

根據人力銀行上的職缺顯示，海底撈內外場正職薪水為4萬至5萬7500元，學經歷不拘；工讀生及實習部分，外場時薪200元、內場時薪195元。

另外，傳/備菜工讀生的時薪為220至280元，當月出勤滿82小時時薪220元，第83小時起時薪240元，第101小時起時薪260元，第111小時起時薪280元，未滿82小時求採時薪200元。據了解，目前法定最低時薪為176元。

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