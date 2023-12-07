高虹安被指小三怒告吞敗喊「司法休克」　周玉蔻：妳腦袋才休克

▲新竹市長高虹安怒告周玉蔻加重誹謗吞敗 。（資料照／記者陳弘修翻攝）



記者陶本和／台北報導

新竹市長高虹安不滿2022年選舉期間，被影射是小三，控告資深媒體人周玉蔻加重誹謗；不過，台北地檢署7日給予不起訴處分，高虹安不滿地在臉書氣憤地批評，台灣的司法正義休克了嗎？對此，周玉蔻隨即發出聲明反擊，「我看是高虹安的腦袋才休克了吧」。

高虹安7日下午1時15分在臉書上，針對台北地檢署7日給予周玉蔻不起訴處分一事發文表示，「午休時間幕僚走進辦公室，跟我報告北檢對於提告周玉蔻誹謗，做出不起訴認定，他們憤慨地說，台灣的司法正義休克了嗎？」但她相信，只要是理性善良的台灣人，都會是公平正義最堅實的後盾。

對此，周玉蔻隨即發出聲明反擊，北檢判她敗訴，高虹安居然批司法休克！？我看是高虹安的腦袋才休克了吧！請高虹安看清楚不起訴書，消息來源是高虹安家的老闆郭董（郭台銘）的身邊親信助理。

有關此一案件，源自於周玉蔻2022年九合一大選期間，在臉書上PO文指，媒體人邱明玉在電視節目上稱「郭董反對高虹安與李忠庭助理男女朋友關係往來的理由，是『人家當時有老婆』」、「2019年與李男交往，李男仍有婚姻關係，時值國民黨初選前後」。

高虹安不滿遭影射當小三，決定向周玉蔻提告，表示自己是在2018年3月認識郭台銘，同年5月加入鴻海集團認識李忠庭，而李忠庭早在2015年5月1日就已經和前妻離婚。

對此，檢方調查後發現，高虹安說法與事實相符，但周玉蔻供稱，自己的消息來源來自邱明玉及徐嶔煌這兩名資深新聞工作者，且2人有向鴻海相關人員查證過；而邱明玉則作證，曾向郭台銘貼身助理求證，李忠庭進入鴻海時填寫的人是資料表是已婚，所以郭台銘去調人事資料來看之後，反對李忠庭與高虹安交往；另外，就算李忠庭後來離婚了，也不可能去變更鴻海人事資料表，所以也不會知道李忠庭是否離婚。

因此，檢方認為，周玉蔻的言論就算不精確，但並非全然無據，且這起案件不只涉及私德，也與公共利益有關，無法排除周玉蔻主觀上確信自己發言有所本，認定她沒有觸犯誹謗、意圖使人不當選的主觀犯意，給予不起訴。