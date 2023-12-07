遭周玉蔻影射小三！高虹安怒告卻吞敗回應了　臉書491字沉痛抗議

▲遭新竹市長高虹安提告，資深媒體人周玉蔻獲不起訴處分。（資料圖／記者湯興漢攝，下同）

記者戴若涵／台北報導

新竹市長高虹安不滿2022年九合一大選期間遭影射是小三，控告資深媒體人周玉蔻加重誹謗、意圖使人不當選。台北地檢署調查過後，7日給予周玉蔻不起訴處分。對此，高虹安在臉書粉絲專頁上PO文回應了。

高虹安7日下午1時15分在臉書上發文，「午休時間幕僚走進辦公室，跟我報告北檢對於提告周玉蔻誹謗，做出不起訴認定，他們憤慨地說，台灣的司法正義休克了嗎？」但她相信，相信只要是理性善良的台灣人，都會是公平正義最堅實的後盾。

高虹安指出，檢察官既然已經認定周玉蔻所言「與事實不符」，就應該考量彼時不實言論造成了被影射當事人的親友，不僅遭到肉搜霸凌、無辜孩童被揭露照片，甚至出現往生者冰存位置被網紅於社群媒體宣傳等等極其離譜的情事，當事人的聲譽與生活，都受到了極度嚴重的侵害。

高虹安更指稱，周玉蔻所引述的兩位名嘴談話內容，自始至終都沒有求證當事人說詞，完全違反新聞倫理，而檢察官所謂「雖非事實但仍有據」的來源，竟是如此輕率而不負責任，以如此寬容大量的尺度，對被告周玉蔻做出不起訴處分。

高虹安對於周玉蔻所述「郭台銘助理轉述」更是好奇，表示是否真有其人也需要進一步查證，表示「我會再與律師討論，以其他司法途徑捍衛權益，也表達對於以不實謠言攻擊政敵、甚至波及無辜當事人親友的離譜行徑，最沈痛的抗議」。

周玉蔻2022年九合一大選期間，在臉書上PO文指，媒體人邱明玉在電視節目上稱「郭董反對高虹安與李忠庭助理男女朋友關係往來的理由，是『人家當時有老婆』」、「2019年與李男交往，李男仍有婚姻關係，時值國民黨初選前後」。

高虹安不滿遭影射當小三，決定向周玉蔻提告，表示自己是在2018年3月認識郭台銘，同年5月加入鴻海集團認識李忠庭，而李忠庭早在2015年5月1日就已經和前妻離婚。檢方調查後發現，高虹安說法與事實相符，但周玉蔻供稱，自己的消息來源來自邱明玉及徐嶔煌這兩名資深新聞工作者，且2人有向鴻海相關人員查證過。

邱明玉則作證，曾向郭台銘貼身助理求證，李忠庭進入鴻海時填寫的人是資料表是已婚，所以郭台銘去調人事資料來看之後，反對李忠庭與高虹安交往。另外，就算李忠庭後來離婚了，也不可能去變更鴻海人事資料表，所以也不會知道李忠庭是否離婚。

檢方認為，周玉蔻的言論就算不精確，但並非全然無據，且這起案件不只涉及私德，也與公共利益有關，無法排除周玉蔻主觀上確信自己發言有所本，認定她沒有觸犯誹謗、意圖使人不當選的主觀犯意，給予不起訴。