　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嗆高虹安論文涉抄襲是「人渣俗辣」！馮光遠挨告　獲不起訴確定

▲▼新竹市長高虹安涉詐領立委助理補助費案，台北地院首度傳訊高虹安出庭進行準備程序。經過兩個多鐘頭的庭訊後，高虹安在法警的保護下步出法庭，並簡短發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲新竹市長高虹安上任後官司不斷。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

媒體人馮光遠指新竹市長高虹安論文涉抄襲是「人渣俗辣」，被高虹安提告公然侮辱，獲北檢不起訴處分，高虹安聲請再議；高檢署認為再議無理由，昨天駁回，不起訴確定。

去年九合一選舉期間，高虹安論文是否抄襲引發爭議，馮光遠於去年9月20日在臉書（Facebook）貼文，指他轉貼「翁達瑞」批評高虹安涉抄襲的文章，但高虹安提及若有人轉傳翁達瑞文章，將蒐證提告，「我不信邪，偏轉」。

馮光遠表示，他跟朋友聊起高虹安，原本以為高女告他了，自己說「大不了就跟她道歉，承認自己是人渣俗辣就是了」，不料朋友跟他說，高女真的涉嫌抄襲，「好家在，人渣俗辣是她（高虹安）」。

高虹安認為，馮光遠的文章足以貶損她的名譽及人格尊嚴，向台北地檢署控告馮光遠涉嫌刑法公然侮辱罪嫌。

檢察官指出，高虹安去年的確涉及論文抄襲事件，廣為新聞媒體報導，馮光遠臉書文章針對高虹安論文爭議事件提出自己的批判，並非無端空言謾罵。

檢察官認為，馮光遠用語或許較為尖銳，縱使讓高虹安看完感到不快，但難以單憑高虹安個人主觀感受，就認為馮光遠有公然侮辱的犯意，因此日前將馮光遠不起訴處分。

高虹安不服，向台灣高等檢察署聲請再議；經高檢署審查後，認同檢方法律見解，並認為高虹安聲請再議無理由，駁回再議，馮光遠獲不起訴確定。

ET快訊
台版小宵虎南！大尺度Coser是AV女優　運動片價格曝
YouTube免廣告「省錢買法」曝光！　一堆人不知道
15歲國中妹當車手！　長髮+OL套裝騙50萬
Coser展大尺度互動！　「完整服務」價目表瘋傳
賣水果遇死劫！　駕駛慘死女友重傷...情侶天人永隔
吳欣盈「當記者有問爸媽？」超嗆影片曝　他嘆：幫柯文哲扣分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園3男鄉間租民宅製毒...後門落跑被逮　抄出216Kg毒品市價千萬

快訊／高雄恐怖車禍！水泥預拌車輾過70歲翁　無心跳送醫搶救

國1永康段小車硬插...後方駕駛怒了　一路狂譙三字經！還PO網公審

北市夫妻為長輩後事大吵　莽夫竟踹倒路邊機車點火洩憤

Coser展爆「7500元神秘服務」！疑提供半套性交易　警方要查了

黃燈加速直行！17歲少年騎車遭左轉車撞飛慘死　肇事駕駛下場出爐

威脅少女「3天1次」　渣男賠百萬元反遭加重判刑定讞

嘉義太保暗夜火警！　車棚2車全面燃燒成廢鐵

7人集團山區煉毒！買二手車運原料　屏東檢警查扣3百多公斤安毒

每天工作12hrs「月薪3萬3沒勞保」坑員工　血汗瓦斯行老闆慘了

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

媽換髮型女兒認不出來！　被連叫5次「阿姨」笑瘋

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

泰國女見家中有蛇尖叫！　找救兵又被雞嚇爆躲房間

曾國城聽到蔡尚樺分手：她瞞著我！　盼兩人復合..對林秉聖「不予置評」

桃園3男鄉間租民宅製毒...後門落跑被逮　抄出216Kg毒品市價千萬

快訊／高雄恐怖車禍！水泥預拌車輾過70歲翁　無心跳送醫搶救

國1永康段小車硬插...後方駕駛怒了　一路狂譙三字經！還PO網公審

北市夫妻為長輩後事大吵　莽夫竟踹倒路邊機車點火洩憤

Coser展爆「7500元神秘服務」！疑提供半套性交易　警方要查了

黃燈加速直行！17歲少年騎車遭左轉車撞飛慘死　肇事駕駛下場出爐

威脅少女「3天1次」　渣男賠百萬元反遭加重判刑定讞

嘉義太保暗夜火警！　車棚2車全面燃燒成廢鐵

7人集團山區煉毒！買二手車運原料　屏東檢警查扣3百多公斤安毒

每天工作12hrs「月薪3萬3沒勞保」坑員工　血汗瓦斯行老闆慘了

桃園3男鄉間租民宅製毒...後門落跑被逮　抄出216Kg毒品市價千萬

吳欣盈出席COP 28維安受矚　綠委指洪申翰也要去：可以一起保護她

湖人慘輸44分後反彈！賞活塞15連敗　戴維斯強調心態要平穩

剛拿到飲料10秒就打翻！店員貼心給「隱藏版服務」：很多店都有

索托交易新進展！　美媒：教士和洋基已經交換球員名字

頭條人物：徐凱希大吐詐騙苦水　中華電信推出防駭守門員

快訊／《角頭》古斌當爸了！妻煎熬18hrs吃全餐 目睹兒一度卡頭淚崩

快訊／高雄恐怖車禍！水泥預拌車輾過70歲翁　無心跳送醫搶救

紐乳2025低價衝擊！牧場砸千萬「高科技養牛」拉升本土奶品質迎戰

國1永康段小車硬插...後方駕駛怒了　一路狂譙三字經！還PO網公審

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

社會熱門新聞

國3香山段嚴重車禍！小貨車駕駛拋車外亡

台南農夫自學做炸彈　試爆10次嚇壞當地人

北市1女深夜墜樓　送醫搶救中

內湖富家子吸毒敗家…借錢不成捅死阿姨！

郵局行員A客戶存款丟飯碗　淪飲料店打工仔

即／台78線深夜嚴重車禍　小貨車追撞聯結車

神鬼女會計盜領公司上億元　老闆做這事慘了

即／高雄砂石車雙黃線左轉！小貨車撞上1死1傷

女騎士魂斷「陰陽路」　夫見破碎遺體崩潰無語

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼PO網：我比YA

即／中信紅火案更三審宣判　辜仲諒無罪

台中驚見鐮刀怪客　沿街狂砍7車

內湖男持刀砍死阿姨…死者身分曝光！

15歲國中妹竟當車手！長髮+OL套裝騙50萬

更多熱門

相關新聞

巨城周慶118間快閃店登場

巨城周慶118間快閃店登場

疫情過後，新竹巨城購物中心人氣、買氣皆旺，今年1至11月業績創下全數正成長，全年最優惠的周年慶，也將在11／30正式開跑，祭出滿千送百回饋之外，還有118個快閃品牌店將在周年慶期間陸續登場，長達27天彷彿天天都是熱鬧園遊會，每次去都有新貨看、新食可嚐。

即／新竹男傳訊參選人　「1票賣3千元」被逮

即／新竹男傳訊參選人　「1票賣3千元」被逮

露營老手帳篷燒炭取暖釀悲！前夫不怨營地業者

露營老手帳篷燒炭取暖釀悲！前夫不怨營地業者

10度低溫燒炭取暖釀1死　倖存姊妹花現況曝

10度低溫燒炭取暖釀1死　倖存姊妹花現況曝

帳篷燒炭取暖1死2傷！竹縣府持續輔導露營場合法化

帳篷燒炭取暖1死2傷！竹縣府持續輔導露營場合法化

關鍵字：

新竹高虹安馮光遠

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

大尺度Coser展爆「現場服務」

女星遭爆「陪睡富豪」一晚賺千萬！

37歲女星莊群施「腦動脈瘤爆裂」身亡！吹頭髮恐是導火線

期待作客菲律賓　林書豪證實老婆菲裔

吳欣盈：美國籍是我和美國政府的事　謝震武開嗆

全裸性侵「汽車排氣管」！　陸男當街上演人車活春宮

高雄正妹超多！在地粉專辦「職業之花」大賽

魔人狂檢舉　他一天收12張紅單氣炸

就是不主動！3星座超愛冷戰決不先低頭

婚宴禮金怎麼包？最新行情價曝光　最頂6萬網全看傻

莊群施新歌宣傳照變遺照！　媽媽靈堂哭整天

4男讀鬼吹燈　真的挖墓盜出陪葬品

羽生結弦離婚真相被抖出！美人妻慘遭婆婆無視

鮮肉男工作3年疲倦　獨自隱居山林「養老」

更多

最夯影音

更多
開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮
薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面