嗆高虹安論文涉抄襲是「人渣俗辣」！馮光遠挨告　獲不起訴確定

▲新竹市長高虹安上任後官司不斷。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

媒體人馮光遠指新竹市長高虹安論文涉抄襲是「人渣俗辣」，被高虹安提告公然侮辱，獲北檢不起訴處分，高虹安聲請再議；高檢署認為再議無理由，昨天駁回，不起訴確定。

去年九合一選舉期間，高虹安論文是否抄襲引發爭議，馮光遠於去年9月20日在臉書（Facebook）貼文，指他轉貼「翁達瑞」批評高虹安涉抄襲的文章，但高虹安提及若有人轉傳翁達瑞文章，將蒐證提告，「我不信邪，偏轉」。

馮光遠表示，他跟朋友聊起高虹安，原本以為高女告他了，自己說「大不了就跟她道歉，承認自己是人渣俗辣就是了」，不料朋友跟他說，高女真的涉嫌抄襲，「好家在，人渣俗辣是她（高虹安）」。

高虹安認為，馮光遠的文章足以貶損她的名譽及人格尊嚴，向台北地檢署控告馮光遠涉嫌刑法公然侮辱罪嫌。

檢察官指出，高虹安去年的確涉及論文抄襲事件，廣為新聞媒體報導，馮光遠臉書文章針對高虹安論文爭議事件提出自己的批判，並非無端空言謾罵。

檢察官認為，馮光遠用語或許較為尖銳，縱使讓高虹安看完感到不快，但難以單憑高虹安個人主觀感受，就認為馮光遠有公然侮辱的犯意，因此日前將馮光遠不起訴處分。

高虹安不服，向台灣高等檢察署聲請再議；經高檢署審查後，認同檢方法律見解，並認為高虹安聲請再議無理由，駁回再議，馮光遠獲不起訴確定。