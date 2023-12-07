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網購加碼回饋炒熱雙12　登記送「頂呱呱、老賴茶棧、畬室」好料免費吃

momo雙12（圖／momo提供）

▲網購業者雙12促銷3C家電、美妝保養等各品類商品，消費者可把握檔期時間搶便宜價。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

不管是年底有送禮需求，還是想買份好禮慰勞自己，網購掃除逸品dyson V12s洗地吸塵器、專櫃明星蘭蔻小黑瓶等，3C家電、美妝及保健組合夯品有雙12便宜價可入手外，業者也祭出各項加碼回饋炒熱買氣，其中有頂呱呱甜甜包、老賴紅茶+珍珠、畬室法式海鹽焦糖巧克力夾心土司等好料免費吃，消費者不妨把握今年最後一波購物節優惠。

東森購物網ETmall「1212歲末回饋季」開跑，全站回饋最高20%、天天登入最高領50東森幣及精選百樣商品最低1元起，其中像是西雅圖咖啡、B.LooCa石墨烯枕套下殺只要12元，搶到賺到，活動期間內下單選7-ELEVEN取件，登記送黑糖珍珠撞奶，限量4000份，送完為止；東森購物觀察，隨著天氣轉涼，12月第一個週末，服飾類已有5倍、保健類也有約1倍成長，看好保健商品及保暖服飾，此波買氣預估可持續至雙12。

東森購物電視通路將於12/9舉辦「決戰雙12」特別日，當天全面7折起，adidas全新探索系列性能套組，外套+長褲下殺3,999元；媒體評比第一名、老饕們最愛的酸菜白肉鍋，4包只要991元；日本旬文堂匠造工藝鐵器年終回饋組，炒鍋、深煎鍋、湯鍋等5件組只賣1,212元，晚間20:00～22:00還有剁手亂賣會，商品下殺1折起。此外，活動消費回饋50%東森幣，回饋無上限，買越多送越多。

東森購物網雙12（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網ETmall「1212歲末回饋季」開跑。（圖／翻攝自東森購物網）

年末想犒賞辛苦一整年的自己，momo雙12集結家電、3C、家居、美妝、保健及美食等各品類夯品直降3折起，例如dyson V12s洗地吸塵器現省破萬再送收納架、禾聯58型4K聯網顯示器破盤5折、資生堂國際櫃百優乳霜75ml送95ml、蘭蔻小黑瓶30ml送30ml，12/10至12/14搭配限定好康活動，全站最高回饋27%，還有滿額登記送美食，頂呱呱甜甜包每日限量2,200份、12/12當日送老賴茶棧老賴紅茶+珍珠，限量8,000份；另選擇全家取貨，享「畬室」法式海鹽焦糖巧克力夾心土司，限量3,0000份。

蝦皮購物則是發送全站99元起免運券、商城88折券外，12/11、12/12兩天還有加碼，晚上9點開始整點開放領取全站100元優惠券，另預告雙12當天必搶優惠商品，LG樂金AS651DSS0空氣清淨機寵物功能增加版，現買現省1萬元再送不鏽鋼湯鍋；Dyson HS05造型器禮盒組送旅行收納包、適樂膚長效清爽保濕乳473ml雙入（8件組）送醫美體驗組，此外，特別瞄準冬天保暖需求，網羅壁飛利浦壁掛暖風機、瑪榭保暖褲襪、海底撈快煮火鍋、HOYACASA法國立體隔間羽絨被等百樣保暖夯品最低5折起。

迎接年末送禮、汰舊換新旺季，Yahoo奇摩購物平台觀察發現，3C購買熱度飆升，Apple品牌系列商品人氣高，從低單價的AirPods到最夯新機iPhone15買氣皆夯，甚至帶動iPhone舊機銷售成長；智慧穿戴裝置買氣旺，萬元以上多功能錶款業績更翻倍漲；掃地機器人也因掃除需求熱銷，其中小米「掃拖機器人S10」低價搶市最搶手，冬季禦寒必備電暖器、電暖毯銷量也明顯攀升。即日起接連祭出ASUS、Acer、Samsung等人氣品牌「超品日」，3C、家電如Acer Predator Helios Neo 16吋電競筆電直降2萬元、Samsung 50吋 4K UHD連網液晶電視只要66折。

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