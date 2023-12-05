　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

網購雙12開打！天天有最低1元起限時搶　「品類日」夯品祭出回饋價

momo雙12（圖／momo提供）

▲雙12登場接力年末購物熱潮，網購業者再祭下殺優惠回饋。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

雙12購物節開跑，網購業者再拼買氣，推出特殺折扣、送購物金、超取免運等多項好康，活動期間還有各品類夯品優惠，此外，隨著天氣變冷，各式保暖商品、冬季鍋物也是這波促銷重點之一，網購族可以把握年末最後折扣季省錢入手。

東森購物網ETmall「1212歲末回饋季」開跑，全站回饋最高20%、天天登入最高領50東森幣及精選百樣商品最低1元起，其中像是西雅圖咖啡、B.LooCa石墨烯枕套下殺只要12元，搶到賺到；東森購物觀察，隨著天氣轉涼，12月第一個週末，服飾類已有5倍、保健類也有約1倍成長，看好保健商品及保暖服飾，此波買氣預估可持續至雙12。

東森購物電視通路也將於12/9舉辦「決戰雙12」特別日，當天全面7折起，adidas全新探索系列性能套組，外套+長褲下殺3,999元；媒體評比第一名、老饕們最愛的酸菜白肉鍋，4包只要991元；日本旬文堂匠造工藝鐵器年終回饋組，炒鍋、深煎鍋、湯鍋等5件組只賣1,212元，趁這檔入手很划算之外，晚間20:00～22:00還有剁手亂賣會，商品下殺1折起。此外，活動消費回饋50%東森幣，回饋無上限，買越多送越多。

東森購物網雙12（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網ETmall「1212歲末回饋季」開跑。（圖／翻攝自東森購物網）

針對精打細算的網購族，momo精選全站千大品牌家電、日用、美妝、流行服飾夯品直降3折起，12/1至12/9天天上陣「品類日」催買氣，把握今天（12/5）有「家居餐廚日」限時滿萬送千，接下來還有美食、美妝、保健、流行時尚接連登場，東妮寢飾石墨烯羊毛被、UCC職人系列濾掛式咖啡組合、歐舒丹光萃超導入門組、The North Face羽絨外套等選品均祭出回饋價。

Yahoo奇摩購物雙12瞄準暖身進補商機，像是葡萄王樟芝王20瓶組直降近2萬、兔毛x牛奶絨毯價免千元，岡山一新羊肉爐、林聰明砂鍋魚頭等熱銷鍋物6折起，尤其最近感冒人數激增，平台觀察到近期「薑黃」、「雞精」等保健食品業績擬持續成長，其中薑黃夯賣，相關成份商品月業績翻漲2倍外，方便隨身攜帶的暖手寶，業績也漲了近5倍之多。

Coupang酷澎則是主攻母嬰商品，推出「雙12尿布特典」活動，連續12天挑戰市場最低價，三大尿布品牌Pampers幫寶適、MamyPoko滿意寶寶、Merries妙而舒，最低5折起，是今年最後一波尿布特惠。樂天市場雙12聯合7-11推出199元免運活動，12/15前加碼再送50元7-11購物金，另有「199免運專區」精選innisfree聖誕老人香氛蠟燭、THE FACE SHOP圓夢聖誕禮盒、聖誕襪禮盒等，通通下殺199元。

ET快訊
方文琳女兒想退出演藝圈　錄第一次回家抱著媽媽哭
快訊／操作印刷機右手遭捲入…4指粉碎
快訊／禽流感！2萬隻種雞撲殺　銷毀4萬顆蛋
假繳費簡訊盜刷600萬　爽買BMW、LV包包
新冠周增31死！　40多歲男「發病到死亡僅6天」
快訊／中選會審查總統、副總統候選人資格　結果出爐
台灣「最難吃泡麵」大翻身？　這口味震驚一票人：像鍋燒意麵
陸客遊威尼斯慘烈翻船！全因不聽船夫勸告　執意亂動拍照

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

網購雙12開打！天天有最低1元起限時搶　「品類日」夯品祭出回饋價

一次爽嗑大比薩+4款點心！　速食店超澎湃「炫Food盒」限量開賣了

漢堡、雞塊買1送1！速食店「激省優惠券」開吃　還有超俗99元銅板餐

3屁孩玩火釀禍！家樂福中原店短期內無法營業　美食街、商業街全停

吸得到百香果椰果！　酸甜系「百香軟Q冰沙」超商限定喝

外送平台訂單備註大揭秘！　台人最愛辣度曝光、討厭吃蔥人比香菜多

瑞士品牌LA PRAIRIE頂級無齡醫學中心進駐台北　最美歐巴桑陳美鳳搶先體驗

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

嬤親自剝蝦餵貓孫吃！　牠狂伸毛手：快給偶❤

徐若熙果然被韓媒注意到了 獲封台灣怪物｜20231204 ET午間新聞

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

女兒半夜醒來想爬上床　天兵爸媽誤認阿飄狂尖叫

網購雙12開打！天天有最低1元起限時搶　「品類日」夯品祭出回饋價

一次爽嗑大比薩+4款點心！　速食店超澎湃「炫Food盒」限量開賣了

漢堡、雞塊買1送1！速食店「激省優惠券」開吃　還有超俗99元銅板餐

3屁孩玩火釀禍！家樂福中原店短期內無法營業　美食街、商業街全停

吸得到百香果椰果！　酸甜系「百香軟Q冰沙」超商限定喝

外送平台訂單備註大揭秘！　台人最愛辣度曝光、討厭吃蔥人比香菜多

瑞士品牌LA PRAIRIE頂級無齡醫學中心進駐台北　最美歐巴桑陳美鳳搶先體驗

楊小黎得「媽媽手」拔罐全黑色　李雪背7公斤孕肚看媽媽手冊秒哭

母要求「2天補完3週作業」　11歲弟大哭報警：叔叔我崩潰了...

侯康配高雄首面巨型看板來了　支持者贊助拼曝光：人民有好康！

12月底前微電車領牌免規費 　嘉義市監理站辦理微電車到點服務

給阿嬤照顧1年多！V臉貓失控膨脹「腫成虎斑花瓶」　脖子也快消失

嘉義民雄航太院區打造無人機重鎮　蔡英文出席動土典禮

網購雙12開打！天天有最低1元起限時搶　「品類日」夯品祭出回饋價

慧洋前11月自結EPS為3.07元　樂觀看2024年

快訊／操作印刷機出意外！　工人右手遭捲入…4指粉碎急送醫　

參選資格恐遭「惡法」剝奪　王家貞：尋求解決辦法永不放棄

消費熱門新聞

台中美食再+1！鬥牛士重回廣三SOGO

家樂福中原店短期內確定無法營業

超商美式、拿鐵買3送3今天限定搶

速食店超澎湃炫Food盒限量開賣了

慶中華隊奪大巨蛋首勝！超商限時優惠一次看

8夯品買1送1！速食店激省優惠券開吃

全新超強液態鈣　3效鈣厲害益吸收　民眾掃貨瘋搶人氣旺

全聯60元熱便當超難搶！業者增鋪貨量

肯德基12月「買1送1」來了！

賀中華隊攻蛋首勝！超商最新優惠快看

超商限時3天7大夯品買1送1

酸甜百香軟Q冰沙超商限定喝！

肯德基今起連續12天「買1送1」！

9款最新巧克力烘焙甜點超商限定吃

更多熱門

相關新聞

雙12「比薩蛋糕」限時開賣　再搶12元摩斯紅茶

雙12「比薩蛋糕」限時開賣　再搶12元摩斯紅茶

年底購物熱潮一波接著一波，在雙11、黑五過後，雙12緊接登場，尤其隨著2023年進入尾聲，聖誕節、跨年、尾牙等年末派對氛圍越來越濃厚，各大電商拼最後一檔雙12購物節，瞄準年末狂歡商機，除鎖定送禮需求，也推出像是限量「比薩蛋糕」限時開賣、12元摩斯紅茶/麥克雞塊，讓網購族省錢開吃。

中國旅行團「6天1212元」　網驚：不敢訂

中國旅行團「6天1212元」　網驚：不敢訂

網購手錶收到濕紙巾！賣家這新招...警也差點被騙

網購手錶收到濕紙巾！賣家這新招...警也差點被騙

蝦皮攜手必勝客豪送1212份大比薩

蝦皮攜手必勝客豪送1212份大比薩

專櫃試妝「上網買」！她提1白目問題　惹怒櫃姐

專櫃試妝「上網買」！她提1白目問題　惹怒櫃姐

關鍵字：

雙121212網購好康優惠

讀者迴響

熱門新聞

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應了

大巨蛋驚見「場邊辣妹上空春光」！

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

曾之喬首認婚後3年「陷入極大低潮」！

衛福部處長車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

五月天爆假唱「阿信1舉動證清白」！IG首度打破沉默

同學虧女友一股媽媽味！他刪光合照　3個月後哭了

特斯拉Cybertruck飛踹實測

苑裡手搖店換店長　1.2萬人見「員工照」讚爆

快訊／星光電競大賞發文致歉

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

更多

最夯影音

更多
失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席
五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面