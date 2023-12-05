網購雙12開打！天天有最低1元起限時搶　「品類日」夯品祭出回饋價

▲雙12登場接力年末購物熱潮，網購業者再祭下殺優惠回饋。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

雙12購物節開跑，網購業者再拼買氣，推出特殺折扣、送購物金、超取免運等多項好康，活動期間還有各品類夯品優惠，此外，隨著天氣變冷，各式保暖商品、冬季鍋物也是這波促銷重點之一，網購族可以把握年末最後折扣季省錢入手。

東森購物網ETmall「1212歲末回饋季」開跑，全站回饋最高20%、天天登入最高領50東森幣及精選百樣商品最低1元起，其中像是西雅圖咖啡、B.LooCa石墨烯枕套下殺只要12元，搶到賺到；東森購物觀察，隨著天氣轉涼，12月第一個週末，服飾類已有5倍、保健類也有約1倍成長，看好保健商品及保暖服飾，此波買氣預估可持續至雙12。

東森購物電視通路也將於12/9舉辦「決戰雙12」特別日，當天全面7折起，adidas全新探索系列性能套組，外套+長褲下殺3,999元；媒體評比第一名、老饕們最愛的酸菜白肉鍋，4包只要991元；日本旬文堂匠造工藝鐵器年終回饋組，炒鍋、深煎鍋、湯鍋等5件組只賣1,212元，趁這檔入手很划算之外，晚間20:00～22:00還有剁手亂賣會，商品下殺1折起。此外，活動消費回饋50%東森幣，回饋無上限，買越多送越多。

▲東森購物網ETmall「1212歲末回饋季」開跑。（圖／翻攝自東森購物網）

針對精打細算的網購族，momo精選全站千大品牌家電、日用、美妝、流行服飾夯品直降3折起，12/1至12/9天天上陣「品類日」催買氣，把握今天（12/5）有「家居餐廚日」限時滿萬送千，接下來還有美食、美妝、保健、流行時尚接連登場，東妮寢飾石墨烯羊毛被、UCC職人系列濾掛式咖啡組合、歐舒丹光萃超導入門組、The North Face羽絨外套等選品均祭出回饋價。

Yahoo奇摩購物雙12瞄準暖身進補商機，像是葡萄王樟芝王20瓶組直降近2萬、兔毛x牛奶絨毯價免千元，岡山一新羊肉爐、林聰明砂鍋魚頭等熱銷鍋物6折起，尤其最近感冒人數激增，平台觀察到近期「薑黃」、「雞精」等保健食品業績擬持續成長，其中薑黃夯賣，相關成份商品月業績翻漲2倍外，方便隨身攜帶的暖手寶，業績也漲了近5倍之多。

Coupang酷澎則是主攻母嬰商品，推出「雙12尿布特典」活動，連續12天挑戰市場最低價，三大尿布品牌Pampers幫寶適、MamyPoko滿意寶寶、Merries妙而舒，最低5折起，是今年最後一波尿布特惠。樂天市場雙12聯合7-11推出199元免運活動，12/15前加碼再送50元7-11購物金，另有「199免運專區」精選innisfree聖誕老人香氛蠟燭、THE FACE SHOP圓夢聖誕禮盒、聖誕襪禮盒等，通通下殺199元。