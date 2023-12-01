搶攻年末派對商機！雙12「比薩蛋糕」限時開賣　再搶12元摩斯紅茶

▲網購業者攜手必勝客在雙12購物節推限量「比薩蛋糕」。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

年底購物熱潮一波接著一波，在雙11、黑五過後，雙12緊接登場，尤其隨著2023年進入尾聲，聖誕節、跨年、尾牙等年末派對氛圍越來越濃厚，各大電商拼最後一檔雙12購物節，瞄準年末狂歡商機，除鎖定送禮需求，也推出像是限量「比薩蛋糕」限時開賣、12元摩斯紅茶/麥克雞塊，讓網購族省錢開吃。

電商雙12開跑，而從今年雙11搶購情形觀察消費趨勢，東森購物網ETmall指出，不同於以往大多採購3C、家電類型商品，以今年雙11來說，保健商品逐漸成為消費主軸，反應出消費者更關心自己的健康、體態，例如日安玩美今年已賣出8萬組，另外，美食、餐券等銷售今年也格外熱賣，超越3C，在年終購物刺激下，以及12月份年菜展開預售後，預估將再帶動雙12一波買氣。

來到年末，親朋好友聚在一起，聚會、派對開始變多，蝦皮購物發現「蛋糕、氣球」等關鍵字搜尋量近期急速攀升，因此瞄準年末聚餐需求，與必勝客攜手推出雙層聯名「比薩蛋糕」，即日起至12/12限時限量開賣，特惠價只要299元，藉此炒熱雙12，另再加碼送1,212份大比薩，只要在12/12當日下單，就有機會獲得大比薩兌換券，吃貨可以把握品嚐美味的活動機會。

▲PChome 24h購物即日起祭出雙12折扣優惠。（圖／PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物也在雙12針對各大品牌、品類祭出折扣優惠，其中節慶狂歡少不了派對食物和娛樂活動，助興零食例如「卡滋爆米花 聖誕派對箱」2箱優惠價490元、「家好選物x麻膳堂 麻辣鍋蝦魷脆餅」3桶售價888元，APP則有限定12元摩斯紅茶/麥克雞塊可以搶。Coupang酷澎推出暖胃美食特輯，海底撈麻辣清油鍋底單件下殺72元、韓國知名粥品—本粥Bonjuk即食養生粥系列64折起，不用在外人擠人排隊，宅家就能享用美味。