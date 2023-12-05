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大研生醫1212年終狂買節祭優惠　攜手「KOFO」種2萬棵樹

▲▼大研生醫1212年終狂買節祭優惠　攜手「KOFO」種2萬棵樹。（圖／業者提供）

▲大研生醫引領綠色健康生活，1212年終狂買節再祭優惠，攜手「KOFO」種2萬棵樹。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

世界頂級品質深受消費者信賴！熱銷保健品牌大研生醫雙11獲momo購物、PChome購物與Yahoo購物等各大電商銷售冠軍，大研生醫而不僅只是照顧民眾的健康，也在乎要有健康的地球環境，於雙11間推出的全球KOFO綠色計畫也成功帶動消費者響應，目前已為消費者在地球上種植超過2萬顆樹。延續此綠色理念，大研生醫年終壓軸推出【1212年終狂買節】，再次響應綠色專注APP《KOFO》的減碳種樹計畫，凡於活動期間12月1日至12月14日，消費每滿額3,000元就替消費者種植一棵樹，持續擴大消費價值，為地球注入更多的綠意，也為我們的下一代創造一個更健康的綠生活。

引領綠色健康生活 大研生醫雙11創各大電商銷售冠軍

▲▼大研生醫1212年終狂買節祭優惠　攜手「KOFO」種2萬棵樹。（圖／業者提供）

▲大研生醫雙12強勢接力年末購物熱潮，眾多保健族不能錯過的熱銷商品下殺4折起，明星商品特推多入組合照顧全家人健康。

大研生醫秉持「你健康，我安心」的初衷，致力打造安心高品質、有感成效的保健品，世界頂級的品質也深受消費者信賴，雙11活動期間創下各大電商銷售冠軍！不僅如此，德國頂級魚油也再次榮獲2023年度屈臣氏健康美麗大賞的保健類銷售冠軍，再再展現大研生醫在產品研發上的用心和努力都備受高度肯定。

而不僅只是照顧民眾的健康，大研生醫也在乎要有健康的環境生活，於雙11活動期間推出的全球綠色計畫，成功帶動消費者響應環境永續，共同為地球的綠化盡一份心力，共計已種植超過2萬顆樹。延續此綠色理念，大研生醫年終壓軸推出【1212年終狂買節】，再與綠色專注APP《KOFO》攜手擴大永續力量，響應《KOFO》減碳種樹計畫，凡於活動期間12月1日至12月14日，消費每滿額3,000元就替消費者種植一棵樹，透過擴大消費價值，一起朝向綠色生活的凈零目標邁進，為地球注入更多的綠意，也為下一代打造一個更綠、更健康的未來！

延續雙11好評熱潮 大研生醫年終壓軸推出【1212年終狂買節】

大研生醫雙12強勢接力年末購物熱潮，推出【1212年終狂買節】，眾多保健族不能錯過的熱銷商品下殺4折起，明星商品特推多入組合照顧全家人健康。凍齡女神陳美鳳最愛的保養秘方，德國頂級魚油15盒，年度最低價平均一盒只要787元；視易適葉黃素12盒，年終最大促平均一盒784元！精省預算也要聰明拿回饋，凡於活動期間下單就抽Marshall攜帶式藍牙喇叭，滿額再享Apple Watch 0元帶走機會，以及單筆滿額四重送，蜂王乳膠原蛋白隨身包、魚油隨身包、葉黃素或好睡眠Gaba膠囊、300元購物金等好禮帶回家！大研生醫【1212年終狂買節】，活動日期1２月1日至1４日，馬上了解更多活動細節：https://reurl.cc/a43Nll

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關鍵字：

大研生醫永續1212

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