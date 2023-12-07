讚柯文哲有雅量　黃國昌曝6點合作「非常自由」：沒有被綁住的問題

▲黃國昌「請賴清德誠實面對 別一再說謊」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／新北報導

前立委黃國昌退出時代力量後加入民眾黨，被列不分區立委提名第2名，外界質疑黃國昌與民眾黨主席柯文哲合作契機，使黃7日在臉書貼出與柯文哲的協議內容。被問到這麼多條協議，會不會反而被綁住、不能做自己？黃國昌直言「不會啊！」因為6點基本原則，就是他想要做的事情，「請大家不用擔心」。

黃國昌7日上午於臉書公布與柯文哲11月8日談話內容、合作共識，其中「合作原則與理念」共有6點，包括要以「把國家還給人民」（人民作主的理念）以及「讓台灣成為正常國家」（人民可以信任政府、司法可以實現公益、媒體可以專業自主、權力必須監督制衡）為共同目標等內容。

▲柯文哲與黃國昌合作會談摘要。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

黃國昌7日下午於柯文哲新莊競選總部召開記者會，被問到與柯文哲達成這麼多條款，會不會覺得被綁住、不能做自己？黃國昌回應道，「不會啊！大家可以去看那6點基本原則，這就是我想做的事情，也是柯文哲想做的事情，怎麼會被綁住呢？」

黃國昌提及，該6點基本原則，就是他過去長期觀察台灣政治後，現在心中所想的事情，希望讓這塊土地上的年輕人看得到未來，能依照其興趣、能力努力追逐人生理想，不要再讓藍綠對立繼續撕裂社會，「這6點原則就是我想做的事情，也是柯文哲想做的事。」

黃國昌說，在與柯文哲對談過程中，發現彼此對這6個基本原則有共同想法，是非常重要的事，「不僅沒有綁住，我還要特別說，柯文哲是個有雅量的人。」因為自己當面跟柯文哲詢問，如果不贊成柯講的話，可不可以公開噴柯？而柯文哲當時則說「沒有問題」。

黃國昌認為，每個政治人物都有獨立主體、基本價值，求同存異當中，針對不一樣的部分表達自己看法，這是一個滿健康的發展，「謝謝你的問題，也請大家不用擔心，完全沒被綁住的問題，我覺得非常的自由。」