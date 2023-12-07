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快訊／賴清德競總：萬里老家是合法房舍　該繳的稅都有繳

▲▼ 賴清德萬里老家 。（圖／記者郭世賢攝）

▲賴清德萬里老家建物。（資料照／記者郭世賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨立委參選人黃國昌今（7）批評，民進黨總統參選人賴清德老家是2003年新建物，新建後從未繳過房屋稅長達20幾年。對此，競總發言人郭雅慧回應，該建物不是一般都市中的違建，也沒有竊佔國土，而是普遍存在於礦區的合法房舍，「該繳的稅都有繳，也一定尊重新北市政府依法核定的程序」。

郭雅慧表示，從原始戶籍資料看出，民國47年2月15號起，賴清德的祖父賴萬發，就住進當時的中福里5鄰柒戶（職業記載煤礦工），這一排當年是合法存在的礦工工寮，後來門牌整編變成中福路85號，再分割為84及85號，歷經多次整編及分割，也因為年久失修，漏水嚴重，無法居住，賴清德母親進行整修，該區多數礦工眷屬及後代都有類似情形；賴副總統在這裡出生，母親也在這個房子辭世。

郭雅慧說明，礦業是台灣經濟發展史重要的一部分，當時金山、萬里、貢寮、瑞芳、平溪、雙溪等地，許多家庭都以礦業賴以為生，是他們的經濟支柱，這些深入礦坑工作的礦工，忍受極為惡劣、暗無天日的工作環境，還要隨時擔心失去生命，很遺憾賴清德父親就是因為礦坑意外失去生命，賴清德母親接續在煤礦坑外擔任雜工撫養孩子長大。

郭雅慧指出，目前全國均已停止採礦，過去礦區建物在礦權被廢止後，政府未能即時將分區進行更正，造成民眾喪失合法房屋權益，為顧及因礦業權廢止所衍生的土地及民眾權益問題，期盼能為這些弱勢礦工後代解決，包括非都市土地變更編定及國土計畫來啟動相關盤點及輔導等措施。

至於賴清德老家，郭雅慧強調，賴清德已經一再重申，從過去到現在，家人該繳的稅都有繳，只要政府核定應繳納的稅金也都會繳納。就地價稅部分，新北市政府來函表明土地過去均核課田賦，但早就免徵，而是在今年10月中才通知改認定土地應繳納地價稅，當事人於收到相關通知後，已在期限內完成相關繳納與補繳。

郭雅慧表示，就房屋稅部分，也是近日稅捐單位才開始通知辦理申報，該屋自民國47年至今歷經兩次門牌整編，過去家人在門牌分割前確實有繳稅，只要稅單來，都會繳納，盼相關人士不要刻意拿錯誤的資訊帶風向。不過既然新北市政府認定無稅籍，當事人已主動委請相關專業人士進行後續申辦程序，目前仍在函文調查期限內，沒有逃稅問題，只要政府依法核定，當事人都會依法繳納。

此外，民進黨發言人林楚茵表示，黃國昌就是爲自己政治利益和權位說轉彎就轉彎的人，在時代力量時，曾向民眾黨副總統參選人吳欣盈發出金融改革辯論戰帖，而今吳欣盈是民眾黨副總統參選人，黃國昌卻改口「期待和吳欣盈並肩作戰」，請問黃國昌什麼時候要跟吳欣盈辯論？黃國昌這麼愛找人辯論，何不先完成4年前的戰帖邀約，與吳欣盈來一場黨內辯論？

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