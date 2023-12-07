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檢舉狂人再現！空拍機也出動　77人被吊照「職業駕駛12／13陳抗」

▲不滿違停記點！職業駕駛1031動員百車抗議▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲不滿檢舉氾濫，已有77名職業駕駛被記點，12月13日職業駕駛將包圍民進黨高雄市黨部抗議。（資料圖／記者蔡明華攝）

記者李姿慧／台北報導

6月底起，民眾檢舉違規從46項增加至59項，路口、公車站、人行道、騎樓及併排違停，都可檢舉，近來檢舉狂人再現，有人一路跟拍狂寄百張檢舉，也有用空拍機沿路拍違停，民怨不斷，職業駕駛狂被記點，新制上路4個月，已77人被吊扣駕照，12月13日職業駕駛將包圍民進黨高雄黨部，要求撤回檢舉制。

立法院修法開放民眾檢舉交通違規項目從46項增加59項，今年6月底上路後，也頻傳檢舉魔人亂象，有民眾把機車停在自家門口，結果被檢舉達人狂檢舉，連收12張罰單，更傳出桃園某社區半個月被狂開54張罰單，另高雄也傳出檢舉魔人一路跟拍狂寄上百張檢舉，還有民眾用空拍機沿途拍違停，導致民怨不斷。

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不只是民眾受害，職業駕駛也是「重災戶」，由於6月底起路口、公車站10公尺內、併排停車等違規臨停上下客人或貨物，除罰款外，6月底起也新增記點1點，且還開放民眾檢舉，導致不少職業駕駛被狂記點，雖11月24日起交通部針對路口、公車站和騎樓違停暫緩記點僅罰款，但檢舉亂象仍頻傳，讓職業駕駛號召12月13日包圍民進黨高雄黨部。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，現在檢舉魔人已經到變態的程度，檢舉不是為改善交通，是為自己，也有打著路權名號，跟汽車駕駛對立，如果是惡意重大違規譬如闖紅燈、超速等檢舉當然合理，但街頭巷尾只要看到人家稍微違規，即便不影響交通或是為了閃避車輛，拼命檢舉到反常程度。

▲南投市郊營北路的居民為避免檢舉魔人沿路拍照檢舉，把車停在自家騎樓前時只能遮住車牌。（圖／南投縣議員簡千翔提供）

▲南投市郊營北路居民為避免檢舉魔人沿路拍照檢舉，把車停在自家騎樓前時只能遮住車牌。（圖／南投縣議員簡千翔提供）

劉鴻樟表示，6月底開始檢舉增加項目上路迄今4個多月，已經知道有77名職業駕駛包括計程車、貨車等司機被吊扣駕照，檢舉魔人用行車紀錄器一路跟拍且吹毛求疵找問題，有的駕駛一天內因為被檢舉就被記點5到6點，只要被跟拍幾天很容易就會被吊照，地方政府不能有罰單稅收就當沒事，人民過得很痛苦，司機的收入光繳罰單就沒了，已經很多司機想轉行、不想開車了。

劉鴻樟強調，立法院必須要重視這問題，重新審查民眾檢舉權力，除明年立法院新會期應該檢討修法外，目前是民進黨執政，行政單位必須要看到人民的聲音，也要解決人民的問題，不是任由檢舉制度氾濫，另民進黨、國民黨和民眾黨總統候選人也應該要回應廢除檢舉制訴求，人民才知道票該投給誰。

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