　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭違停擋道又被逆向騎士嗆沒看路！駕駛怒PO網　警方要罰了

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化有駕駛1日晚間行經鹿港鎮中正路，發現有輛自小客車違停去買宵夜，往左開繞過去又遇到雙載機車逆向切過來，差點發生碰撞，沒想到騎士敲駕駛車窗嗆聲，駕駛傻眼把該段行車紀錄器影片PO網，「被不長眼的嗆沒看路」。對此，警方表示，自小客車及機車分別涉嫌違反道路交通管理處罰條例，將依規定告發。

▲▼ 彰化買宵夜 。（圖／翻攝爆料公社）

▲機車逆向過來買宵夜，還嗆駕駛會不會開車。（圖／翻攝爆料公社）

網友在臉書社團「爆料公社」發文指出，違停就算了，還被不長眼的嗆沒看路，批評一堆違停買永和豆漿，要右轉還被一台駕照不知道怎麼拿到的逆向三寶嗆沒看路，並且分享當時的行車紀錄器影片。

▲▼ 彰化買宵夜 。（圖／翻攝爆料公社）

▲另輛自小客車違停買宵夜。（圖／翻攝爆料公社）

影片中可看到有輛車閃雙黃燈停路旁，疑似車上的人下車買永和豆漿，而駕駛按喇叭無效只好跨越雙白線繞過，此時又有輛雙載機車切逆向過來，雙方差點發生碰撞，機車騎士還敲他車窗嗆「我有打方向燈」，雙方當街吵起來，並且要求叫警察來處理。

警方表示，有民眾指出，1日21時34分許，鹿港中正路有購買宵夜的交通違規情事，經查看影片，該部自小客車及機車分別涉嫌違反道路交通管理處罰條例第56條1項5款及第45條1項3款之規定，違規部分將依規定告發，另已責由轄所針對該路段加強違規取締。

ET快訊
一開蒸籠有蟑螂！他怒PO照「店家道歉+免單」　添好運：無此事
胰臟癌無明顯症狀！醫曝7大「異常症狀」　8大高危險群當心
郭碧婷胖一圈！　合體向太…婆媳越來越像
DJ SODA認交台灣男友！　遭「劈腿、無情對待」
雞蛋滯銷！傳蛋商「降價拋售」清庫存
他每年生日都到場　Jennie靠肩185cm男模：最幸福的一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門大橋首例死亡車禍！16歲少年開車追撞　女騎士噴飛送醫不治

艋舺青山宮遶境信徒爭接駕爆推擠　優勢警力隔開衝突未擴大

大膽！谷關獼猴攜家帶眷搶光顧水果攤　遊客大喊牠搶了就跑

遭違停擋道又被逆向騎士嗆沒看路！駕駛怒PO網　警方要罰了

快訊／抓到了！台南將軍槍案「1男頭部中彈」慘死　3嫌落網

苗栗台3線恐怖車禍！重機過彎撞對向車「滿地血」　騎士送醫不治

北市信義區凌晨轎車過彎甩尾撞路樹　司機肇逃被揪出酒駕

快訊／貢寮台2線水泥槽車翻落1樓高邊坡！駕駛驚魂：方向盤卡死

外送員禮讓行人急剎遭後車嗆　5車不理車流當街互罵

立委參選人7天前被送辦　開直播又嗆網友...遭噴辣椒水痛毆！

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

海底撈員工跳「科目三」爆衝突！顧客點播被嫌吵　2桌人打起來

纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」畫面曝　釀1死4傷

Girl’s Day幫素珍辦「婚前派對」　「串通假爽約」一開門感動泛淚！

林志玲兒子首入鏡「個子超高」　還沒滿2歲...網驚呼：長好快！

金門大橋首例死亡車禍！16歲少年開車追撞　女騎士噴飛送醫不治

艋舺青山宮遶境信徒爭接駕爆推擠　優勢警力隔開衝突未擴大

大膽！谷關獼猴攜家帶眷搶光顧水果攤　遊客大喊牠搶了就跑

遭違停擋道又被逆向騎士嗆沒看路！駕駛怒PO網　警方要罰了

快訊／抓到了！台南將軍槍案「1男頭部中彈」慘死　3嫌落網

苗栗台3線恐怖車禍！重機過彎撞對向車「滿地血」　騎士送醫不治

北市信義區凌晨轎車過彎甩尾撞路樹　司機肇逃被揪出酒駕

快訊／貢寮台2線水泥槽車翻落1樓高邊坡！駕駛驚魂：方向盤卡死

外送員禮讓行人急剎遭後車嗆　5車不理車流當街互罵

立委參選人7天前被送辦　開直播又嗆網友...遭噴辣椒水痛毆！

金門大橋首例死亡車禍！16歲少年開車追撞　女騎士噴飛送醫不治

五月天陷假唱疑雲！音樂達人「鑑定演唱會音檔」震驚…官方微博淪陷

壽山母獅吞下整隻小獼猴「貼窗吃播」　遊客嚇：猴媽要救也來不及

一開蒸籠有蟑螂！他怒PO照「店家道歉+免單」　添好運：無此事

港地產大亨：香港房市正在改變　想靠房地產致富變難

《沉默之丘2》重製版開發順利　Konami擇日公開新資訊

艋舺青山宮遶境信徒爭接駕爆推擠　優勢警力隔開衝突未擴大

快訊／蕭美琴不符參選資格？　民進黨批國民黨造謠：歧視海外僑胞

藍議員揪蕭美琴國籍爭議疑點　許淑華反轟：戶籍法跟國籍法分不清楚

健保費可能2025年提早調漲！　健保署長石崇良曝「2大關鍵考量」

社會熱門新聞

3屁孩玩殺蟲劑釀火！家樂福中原店今、明停業

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

快訊／量販店凌晨火警　大量報案電話

壽山動物園野生幼崽獼猴跌落獅園　遭母獅咬死

國3電纜線垂落釀連續車禍　一家人赴喜宴1死5傷

台3線重機過彎撞對向車「滿地血」　騎士不治

高雄路面晚間裂縫！疑電纜爆開

快訊／中壢賣場火警！3男殺蟲劑噴打火機惹禍

萬華青山宮遶境打架　群眾推擠嗆：安娜？

女友閨房激戰小三！軟爛毒犯全裸被逮

獨／疑「驅魔儀式」變全家害命　雲林29歲男死亡

即／苗栗台3線三灣路段重機過彎撞對向車　騎士命危

正妹嗜睡驗出懷孕6周　竟是遭友性侵

立委參選人直播嗆聲　遭埋伏噴辣椒水痛毆

更多熱門

相關新聞

台3線重機過彎撞對向車「滿地血」　騎士不治

台3線重機過彎撞對向車「滿地血」　騎士不治

省道台3線103公里處苗栗縣三灣路段今(3日)上午發生重機與自小客車車禍，一輛大重機由北往南行駛，行經該處轉彎路段失控打滑衝到對向車道，撞上對向由南往北開的自小客車，重機騎士當場沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救仍傷重不治，詳細事故原因正由警方調查中。

轎車過彎甩尾撞路樹　司機肇逃被揪出酒駕

轎車過彎甩尾撞路樹　司機肇逃被揪出酒駕

台中藍白合　盧秀燕挺蔡璧如：3大理由支持

台中藍白合　盧秀燕挺蔡璧如：3大理由支持

外送員禮讓行人急剎遭後車嗆　不理車流當街互罵

外送員禮讓行人急剎遭後車嗆　不理車流當街互罵

壽山動物園野生幼崽獼猴跌落獅園　遭母獅咬死

壽山動物園野生幼崽獼猴跌落獅園　遭母獅咬死

關鍵字：

彰化違停宵夜影音

讀者迴響

熱門新聞

即／菲律賓7.6地震　氣象署發海嘯警報

3屁孩玩殺蟲劑釀火！家樂福中原店今、明停業

快訊／氣象署發布海嘯警報　0:46台灣沿海嚴防海浪湧升

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

吳欣盈「妳當記者有問爸媽嗎」　醫點出犯大忌關鍵

詐團手法又變了！NCC：6種簡訊不要點

李東健親弟澳洲留學遭刺殺　靈堂前哀悼：想像不到你長大的樣子

菲律賓7.6強震影片曝！　居民逃街頭避難

快訊／量販店凌晨火警　大量報案電話

LINE突遭停權！她崩潰「等177天」

他好奇為何蹲式馬桶式微　過來人曝原因

菲律賓7.6震　當局警告恐有毀滅性海嘯

網紅營養師抓包「前女友激戰洋男」：我也跟別人上床

女主播舉報老公吸毒！　「裸體倒在女兒身旁」照片震驚全韓

營養師Ricky爆「一夜情上海小三」！未婚妻痛哭

更多

最夯影音

更多
因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭
66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面