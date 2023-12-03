遭違停擋道又被逆向騎士嗆沒看路！駕駛怒PO網　警方要罰了

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化有駕駛1日晚間行經鹿港鎮中正路，發現有輛自小客車違停去買宵夜，往左開繞過去又遇到雙載機車逆向切過來，差點發生碰撞，沒想到騎士敲駕駛車窗嗆聲，駕駛傻眼把該段行車紀錄器影片PO網，「被不長眼的嗆沒看路」。對此，警方表示，自小客車及機車分別涉嫌違反道路交通管理處罰條例，將依規定告發。

▲機車逆向過來買宵夜，還嗆駕駛會不會開車。（圖／翻攝爆料公社）

網友在臉書社團「爆料公社」發文指出，違停就算了，還被不長眼的嗆沒看路，批評一堆違停買永和豆漿，要右轉還被一台駕照不知道怎麼拿到的逆向三寶嗆沒看路，並且分享當時的行車紀錄器影片。

▲另輛自小客車違停買宵夜。（圖／翻攝爆料公社）

影片中可看到有輛車閃雙黃燈停路旁，疑似車上的人下車買永和豆漿，而駕駛按喇叭無效只好跨越雙白線繞過，此時又有輛雙載機車切逆向過來，雙方差點發生碰撞，機車騎士還敲他車窗嗆「我有打方向燈」，雙方當街吵起來，並且要求叫警察來處理。

警方表示，有民眾指出，1日21時34分許，鹿港中正路有購買宵夜的交通違規情事，經查看影片，該部自小客車及機車分別涉嫌違反道路交通管理處罰條例第56條1項5款及第45條1項3款之規定，違規部分將依規定告發，另已責由轄所針對該路段加強違規取締。