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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

TPASS月票超划算！每天142萬通勤族使用　陳建仁：用最平價方式縮短通勤

▲▼TPASS行政院通勤月票。（圖／行政院提供）

▲TPASS行政院通勤月票。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

TPASS行政院通行月票上路後，相比一般的吃到飽月票服務更廣、價格更便宜，廣受國人喜愛。行政院長陳建仁5日在臉書發布影片，宣傳TPass行政院通行月票已累積超過280萬人購買，每天使用人數達142.5萬人，從捷運、公車到台鐵等都納入服務範圍，「用最平價的方式，縮短通勤、通學、交友、購物等等各式各樣的距離」。

陳建仁表示，經歷3年疫情的考驗，全世界各地生活都受到影響，交通的習慣也因此而改變。如何透過平價的方案，促進公共運輸的使用，也建立新的交通習慣，是我們積極努力的方向。透過TPASS通勤月票的實施，不僅減少道路壅塞，更是最佳的減碳方案之一。

▲▼TPASS行政院通勤月票。（圖／行政院提供）

陳建仁說，TPASS行政院通勤月票，將周邊縣市生活圈納入，用軌道、公車、自行車將生活圈緊密相連。現在每天平均有142.5萬人次在使用，穿梭在16個縣市。希望用最平價的方式，縮短通勤、通學、交友、購物等等各式各樣的距離。陳建仁還不忘貼心提醒，12月初了，大家要記得加值月票，小心不要餘額不足。

據了解，針對政府各項施政，行政院未來將陸續發布相關政策說明影片，盼透過系列短影片的方式呈現，讓民眾能最快速了解政府推出的各項政策，以及相關施政是如何落實在國人的日常生活中。

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