侯友宜嗆打詐國家隊年花27億「越打越多」　趙少康酸台詐騙天堂

▲趙少康「火網打詐 重刑轟詐」侯友宜打詐政見記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜與副總統參選人趙少康今（7）日召開「火網打詐 重刑轟詐」打詐政見記者會，針對如何打擊詐騙，侯友宜強調，「騙越多、關越久」、「部會整合組建打詐交叉火網」、「加強兩岸及國際共打機制」三項主張，並質疑打詐國家隊花了27億，怎麼越打越多？趙少康則說，東南亞詐騙犯都想被送回台灣，因為很像到天堂，而送到大陸就是地獄，嚴重的話還會槍斃，但台灣頂多關四、五年。

侯友宜表示，台灣每年的詐騙所得據估計已達七百億元，但詐欺刑責太輕，判刑兩年以下者高達七成，三年以上者不到一成，造成再犯率高，他倡議「騙越多、關越久」，詐騙所得超過定額，無論個人或組織皆加重刑責的二分之一；提供人頭帳戶者，再犯提高刑責二分之一，並加強控管不明金流及地下匯兌。

侯也批評，現在的打詐國家隊、數位發展部、金融監督管理委員會、內政部、法務部等五個單位「踢皮球」，他當選後會協調五個部會完善數位平台個資保護、管控查核網路詐騙資訊、建立虛擬貨幣及第三方支付監管制度等。

趙少康也批，詐騙犯送回台灣很像到天堂，送到大陸就是地獄，嚴重的話還會槍斃，但台灣頂多關四、五年，以前的詐騙都是假裝當白癡來騙錢，現在是說水電沒交，台灣人希望不要欠費就會去繳。

趙少康以自身經驗舉例，有一次發現信用卡被瑞士高級飯店刷很多錢，信用卡公司又非付不可，想想也是相當煩燥，家裡電話更不用講，10通電話5通騙！年紀大的人被騙的案例更多，「有時候記者打給我我不接，就是怕詐騙電話。」