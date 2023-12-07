▲民眾黨總統參選人柯文哲主持農業政策記者會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／新北報導

面對近期民調下滑至「老三」墊底，民眾黨總統參選人柯文哲6日表示，是因為君悅會談的「藍白分」沒做好。針對具體沒做好的內容為何？柯文哲7日補充說，君悅會談就是鬧劇一場，且是「太有心機的鬧劇」，並批評國民黨總統參選人侯友宜當時唸出簡訊，「這不是一個正常國家有身份的人會做的事」。

柯文哲7日上午在新莊競總舉辦農業政策記者會，會後接受媒體訪問。針對昨稱「藍白分」沒做好才導致民調下滑，具體沒做好是指哪一塊，是否包括君悅會談讓侯友宜唸出簡訊？柯文哲表示，不管是自己或鴻海集團創辦人郭台銘，本來期望的是能否塑造一個在野整合團結形象，「如果這樣的話，今天這場選舉已經結束了，在野大整合然後和和氣氣。」

柯文哲提及，其實自己比較吃虧的地方，在於當醫生出身的人，會把別人當成好人，因為病人不會騙、害醫生，所以從醫生角度來看，從來不會懷疑病人要害他，這是在政治上比較吃虧的地方，不會想到有人要「衝康」。

柯文哲指出，坦白說，君悅會談那天的「公開透明」，是指大家知道有見面、談完以後拿出來跟媒體宣布，「哪有一來就在30台攝影機、100名記者前直接上擂台？擺明是要來破局的，哪裡是來合作的？只是說⋯我覺得那就是鬧劇一場，而且（是）太有心機的鬧劇，還要唸人家的簡訊，這個都不是一個正常國家有身份的人會做的事」。