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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

回擊潘孟安轉移焦點　王鴻薇：林智堅、陳其邁告我都敗訴

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇日前指潘孟安住力麒御品。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇指民進黨總統參選人賴清德競辦總幹事潘孟安入住綠能廠商「力能能源科技」董事長楊宗名下豪宅力麒御品，一戶至少要價5000多萬元、坐享雙車位，要求潘秀出相關租約跟匯款單自清，但潘今（7日）表示已委請律師提告，盼以訟止謗。對此，王鴻薇回應，潘孟安用司法轉移焦點，現在要告她，「我也歡迎」，惟過去幾名民進黨官員都告過她，但通通敗訴，現在最能讓她一刀斃命的方式，就是潘趕快把租約跟匯款單公諸於世。

面對潘孟安被王鴻薇指入住力麒御品，賴清德競總發言人陳世凱4日出示潘的租約及每月匯款單，指潘目前跟1名助理住在該處，3房1廳每月租金新台幣6萬多元，而王則質陳出示的資料像衛生紙。潘孟安7日上午表示，他從政30年，清廉是最大核心價值，今天上午已經委請律師提告，盼以訟止謗。

對此，王鴻薇回應，過去新竹市前市長林智堅、高雄市長陳其邁、總統府秘書長林佳龍都告過她，通通敗訴，潘孟安只是在送勳章給她，讓她變成揭弊的五星上將。而潘孟安的租約跟匯款單，都是發言人在記者會上虛晃一招，沒讓媒體拍攝，也未公開在社群網站上，她只是請潘公開，然潘不循此道，現在用司法途徑，根本是轉移焦點。

王鴻薇說，現在最能讓她一刀斃命的方式，就是潘孟安趕快把租約跟匯款單公諸於世，讓大家檢驗，「那你現在要告我，OK，我也歡迎啦」，但只不過是轉移焦點而已。

另根據王鴻薇臉書，王強調，第一、她提出潘孟安住在該棟豪宅都是有查證事實，有相關照片舉證，甚至潘自己也承認為真；第二、她提出潘孟安擔任屏東縣長，力麗集團旗下天方能源，入主屏東開發綠電，也都是事實，相關案件都有資料舉證。

▼王鴻薇指林智堅、陳其邁等民進黨官員曾告過她，但通通敗訴。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

▼王鴻薇指林智堅、陳其邁等民進黨官員曾告過她，但通通敗訴。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

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