湧言會視訊連線路口拜票　串連挺「美德配」

▲民進黨立委參選人與在地公職站路口拜票。（圖／王定宇辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨派系湧言會立委王定宇、林楚茵今（7）日發起「Team Taiwan南北連線，守護民主，美德勝利」南北連線視訊路口拜票活動，與同派系立委參選人鄭文婷、何博文，以及接棒湧言立委趙天麟參選的黃捷等人，共同宣示「選對的人，走對的路」，全力拚勝選，支持民進黨守護台灣。

民進黨主席賴清德昨天在中常會下達動員令，要求全體縣市議員依照黨部及各縣市競總規劃，全力投入輔選工作，力拚總統勝選、國會過半。民進黨將比照2021年四大公投，每位議員將被分配以里為單位的責任區，必須完成站路口、掃市場、家戶拜票等具體行動，且責任區、里內的得票成績，將視為其KPI。

擔任湧言會召集人的王定宇今天特別回到30年前擔任市議員第一次站路口的台南市林森路、東寧路口，他說，自己的國家要靠自己來保護，請大家讓美德贏台灣、3票支持民進黨，讓台灣繼續向前行。

位於新北淡水選區的何博文則與林楚茵、市議員林延鳳、顏若芳等人一起站路口。何博文指出，從他3月確定參選以來，看到淡水各路口交通嚴重堵塞，未來他一定爭取台61線架延伸北海岸，督促淡江大橋如期完工，無論是地方民生還是交通建設、醫療園區等，全方位替地方爭取、理性監督。

基隆選區的鄭文婷由新北市議員黃淑君、李宇翔及民進黨前發言人李妍慧、基隆市議員吳驊珈、施偉政等人陪同宣傳。鄭文婷說，這是一場平民與權貴的選戰，她衷心期許基隆持續進步，秉持過去公益律師、市議員的精神與經驗，替地方持續爭取建設與資源，請大家一起挺台灣、守護民主，讓美德勝利。

此外，黃捷則與高雄市議會議長康裕成，以及湧言會的民進黨市議會黨團總召江瑞鴻、市議員黃文益、黃秋媖、林志誠、李雅慧、林智鴻、張漢忠、鄭光峰、李雨庭等人在苓雅區進行拜票。黃捷強調，高雄近年突飛猛進，國際外交能進度高，守護台灣、建設高雄的決心不能中斷。