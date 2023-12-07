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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨盼複製「安哲秀現象」操作棄保　柯文哲：贏的一定是民進黨

▲民眾黨總統候選人柯文哲主持農業政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲主持農業政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜的選情在副總統參選人趙少康就位後有所好轉，但至今仍未超越民進黨總統參選人賴清德，面對國民黨打算製造「安哲秀現象」戰略，意即操作棄保效應，民眾黨總統參選人柯文哲7日表示，如果競選主軸回到「藍綠對抗」，答案就是民進黨一定贏，藍綠除了統獨意識形態以外有什麼不一樣？

柯文哲7日上午在新莊競總舉辦農業政策記者會，會後接受媒體訪問。面對國民黨想操作「安哲秀現象」（意指三腳督的最後一名因自知無望當選，號召支持者支持前兩名中的其中1人），柯文哲表示，這也是他們在這場選舉中要思考的事，國民黨現在大概唯一可以操作的就是棄保，但「台灣真的還要再回到藍綠兩極對抗的選舉軸線嗎？」

柯文哲提及，自己非常清楚，如果這場選舉真的被拉回「藍綠對抗」，那他可以直接告訴大家答案「贏的一定是民進黨」；因為從統計上來看，支持維持現狀者有60％，另外30％偏獨、10％偏統，且當中還有再細分緩獨、極獨、極統等，如果台灣要拉回「藍綠兩極對抗」的選舉軸線，「我可以告訴你，最後贏的一定是民進黨。」

柯文哲指出，大家要思考看看，今天的「棄保」應該是「棄藍綠、保衛台灣」，特別是年輕族群要思考「真的要回到過去藍綠兩極對抗的漩渦嗎？還是就走向一條新政治、新文化？」

柯文哲質疑，國民黨、民進黨除了統獨意識形態不同以外，「你覺得它們兩個有什麼不一樣？」民進黨是國民黨化、國民黨是共產黨化，而民進黨模仿國民黨就很討厭了，等到真的變成真正國民黨時，大家也不會喜歡，特別是40歲以下老百姓也有自己的想法。

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