賴清德造勢發「百元便當」涉賄選？　侯友宜：盼司法勿枉勿縱

▲侯友宜「火網打詐 重刑轟詐」打詐政見記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨立委候選人徐巧芯被檢調調查疑似賄選，遭控樁腳在日前的重陽敬老活動中發送壽麵，有多位其轄區里長被帶回調查，然而近日民進黨總統候選人賴清德在新竹竹東舉辦後援會，卻在現場免費發送要價100元的便當，讓徐巧芯大感不滿。國民黨總統參選人侯友宜今（7）日對此表示，有無賄選？檢調單位要去了解，希望司法是勿枉勿縱，不可成為政治黑手。

侯友宜與國民黨副總統參選人趙少康今日上午出席「火網打詐 重刑轟詐」政見記者會時，被問到關於柯文哲說外交按照小英路線的看法時，侯友宜直言，「蔡政府的外交策略完全失敗！」短短這七年斷了9個國家只剩下13個國家，面對兩岸不溝通不對話不交流，現在飛來台灣的都是戰機，讓人民內心恐懼非常害怕，「這條路線絕對走不通。」

侯友宜批評蔡英文外交跟兩岸政策都錯，甚至對台灣經濟產生很大影響，「區域經濟貿易為什麼沒辦法加入？為什麼RCEP沒啟動？CPTPP？甚至印太經濟架構我們都沒份！」就是國際情勢的掌握上不夠精準，也不夠讓大家能夠安心，讓全世界各國家能夠認同，所以這路線是要調整的。

「按照蔡英文總統的路線是行不通的！」侯友宜喊話，「所以我很清楚我的路線，我們是親中和美！」話講太快侯友宜也立刻訂正口誤，是「親美和中才對」。



趙少康則認為，「民進黨的政策是『親美仇中』，我們是『親美和中』，大家比較哪個比較好？哪個比較會給兩岸帶來和平？」趙批評，「蔡英文的外交兩岸政策用四個字，叫做徹底失敗！」兩岸政策搞到今天兵凶戰危是成功的嗎？外交政策搞丟八九個邦交國是成功的嗎？萊豬也吃了啊是加入了哪一個貿易組織？卻是一個都沒有。