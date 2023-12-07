藍黨團主張最低工資須隨CPI調整、要能跟韓國相比　批法案淪賴肉票

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文2016年競選時提制定「最低工資法」，經過7餘年，立法院今（7日）將朝野協商該法草案。國民黨立法院黨團表示，國民黨團主張最低工資的基礎必須制定出來，且至少能夠跟韓國相比較，並必須每年隨著消費者物價指數（CPI）做調整。對於民進黨在蔡英文執政最後一年打算要通過最低工資法，國民黨團批評是為了選舉、淪民進黨總統參選人賴清德的政治肉票，因為2年前就有藍委提相關草案。

▲李德維、賴士葆出席國民黨團7日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨立法院黨團7日舉辦「延宕七年 《最低工資法》快三讀吧 !」記者會，國民黨立委賴士葆秀相關立法大事紀，指2021年10月18日，時任立委蔣萬安的版本就一讀排入院會並通過；2022年5月19日，時任召委林為洲排審，草案共8個版本，民進黨表達抗議，因為沒有行政院版本；2023年10月18日，行政院院版提出以後，結果因行政院否決權等部分條文，朝野沒有共識。

賴士葆說，2021年10月就已經有蔣萬安的版本，至今沒處理，民進黨擺明不要最低工資法，把最低工資調整牢牢掌握在手上，在那裡玩弄，結果現在發現選票重要，勞工票快跑掉、加上賴清德說要最低工資法後，民進黨馬上排案，該法案變成賴的政治肉票，何其悲哀。

▲國民黨團列最低工資法立法大事紀。（圖／國民黨團提供）

賴士葆強調，國民黨要求的重點是，第一、最低工資要隨物價調整；第二、希望有一定基礎。我國平均勞工工資每個月約4.2萬元，然有68％勞工拿不到平均工資；蔡英文2016年提出最低工資要3萬元，7年來調了幾次，至今最只不過2.64萬元，就是因屈服資方壓力。

賴士葆指出，一個國家重視勞工的程度，要看勞工薪酬佔GDP的比例，在蔡英文主政下，勞工薪資除以GDP比例是往下降，現在台灣變43％，歐美等先進國家則逾5成；而目前基本工資調到時薪176元，不過日本時薪226元、韓國時薪242元、 法國時薪387元、德國時薪426元 ，不管月薪或時薪，「我們都比別人差」。

賴士葆也指，台灣工時排名全世界第4高，2018年2033小時、2019年2027小時、2020年2021小時，2021年受新冠疫情影響，全年平均工時2000小時，仍是全世界第4高，成了名符其實的「血汗之島」。

賴士葆再指，國民黨團為了解決高工時、低薪問題，提出三大勞工法案：《證券交易法》第14條：「限制上市櫃公司董監事酬勞。」《中小企業發展條例》第36條之2：「鼓勵中小企業為員工加薪。」《公司法》第235條之1：「分派員工酬勞，給於當年度企業盈餘一定比例，不得低於同業。」但上述國民黨團提出的法案，民進黨以多數優勢不給過，一再反對修法。

賴士葆重申，國民黨團主張最低工資的基礎必須制定出來，且至少能夠跟韓國相比較，且要求最低工資必須每年隨著CPI做調整，這是國民黨團堅持的立場，呼籲民進黨不要再阻擋。

國民黨立法院黨團首席副書記長李德維也質疑，為什麼要在蔡英文下台前一年才匆匆提出最低工資法，且若是沒有選舉跟賴清德的講話，不知道蔡政府願不願把最低工資法送立法院。

李德維說，國民黨團希望民進黨好好思考，對不對得起勞工。誰會拿到最低工資跟時薪？當然是以剛出社會的年輕人為主，民進黨一方面給大學生相關學費或住宿補助，但對於剛出社會年輕人，不管打工或拿到最低工資的人，連國民黨團提出要根據CPI調整，都斤斤計較，請問民進黨政府、蔡英文，對得起勞工跟年輕人嗎？希望民進黨今下午不要有任何藉口，來拖延或影響相關最低工資法通過。