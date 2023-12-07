傳暗網出售情治機關監聽名單　趙少康驚爆：我也長期被監聽！

▲趙少康「火網打詐 重刑轟詐」侯友宜打詐政見記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國內知名爆料網站及暗網，昨出現有人高價兜售國內各情治機關監聽資料，被監聽對象涵蓋黨政軍要員與外國駐台人員，監聽機關包括國安局、調查局、廉政署、刑事局、憲兵隊。國民黨副總統參選人趙少康今（7）日受訪時直言，認為自己也是長期被監聽，還曾特別跑去英國的間諜屋參觀，詢問老闆怎樣不用被監聽。

根據該爆料網站及暗網論壇公布的監聽資料，包括了國安及司法監聽，並橫跨邱國正、蔡明彥、陳明通三任國安局長，監聽對象更涵蓋黨、政、軍、外國駐台人員、民間社團人士，範圍相當廣。部分當事人雖已否認，但若真有監聽行為，執行單位事後是否告知當事人，恐是另一大問題，各界更是一片風聲鶴唳。

國民黨總統參選人侯友宜與副總統參選人趙少康今日召開「火網打詐 重刑轟詐」打詐政見記者會，針對如何打擊詐騙，侯友宜強調，「騙越多、關越久」、「部會整合組建打詐交叉火網」、「加強兩岸及國際共打機制」三項主張。

被問到監聽一事，侯友宜說，只要自己沒做虧心事，也不怕人家來，但還是覺得這個消息會讓大家很惶恐，非法監聽就是侵害人權，檢調單位在選舉如此重要的關鍵時刻，就應該好好對外說明，民進黨有責任還給人民安心環境。

趙少康則直呼，「真的假的啦！」以前有黨外人士透露，會偷接線偷聽，但現在因為科技進步，讓政府要監督人民非常容易，分成犯罪監聽跟國安監聽，以後害大家電話不敢講，只能見面講，多浪費時間啊！外流的那些名單也要徹查到底。