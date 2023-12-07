　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

再度被連署罷免！彰化某國中女校長遭列15大罪狀　親上火線說話了

記者唐詠絮／彰化報導

北彰化某國中張姓女校長遭校內老師羅列15大罪狀，指控「霸凌」，2年換12名主任，全校21位正式教師就有15人連署校長不適任，不僅曾轟染髮學生品行差，還要求染髮學生不得參加畢業旅行，強迫學生參加第八節課，造成校園人心惶惶，今天校長親上火線澄清，只是少數是1、2位教師有意見，一切都是誤會。

▲北彰化某國中女校長被老師連署指控霸凌。（圖／記者唐詠絮攝）

▲北彰化某國中女校長被老師連署指控霸凌。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名校長曾擔任南彰化一所國中校長，2年前因參加晚自習問題，遭到老師連署換校長，當年鬧得沸沸揚揚，現在到了北彰化，又被校內老師列出15大罪狀連署「不適任」，再度震撼學界。

▲北彰化某國中女校長被老師連署指控霸凌。（圖／記者唐詠絮攝）

連署書內包括隱瞞校內師生場館經結構技師初步評估耐震能力不合格還辦活動、4個處室主任換了12人，短短4個月生教組長換3人，濫用校安通報讓教師人心惶惶，警告染髮學生沒有染回黑色就不能參加畢旅。

還有弱勢學生只因被其認為週六自習課不認真，所以阻擋學生申請獎學金；強迫學生參加第八節課，有學生因不參加竟被叫到校長室被罵到哭。他們認為校長不適任，要求汰除。

對此種種指控，今天校長說「就連署部分有認知差異」，並非事實，因為教育界「行政大逃亡」，才會主任組長頻頻換人。她指出，有的同事也不知道連署的事， 染髮的事情都是基於教育跟學生引導，學生不了解，孩子在學習階段，應以專注在學習活動，乾淨整潔就好，這是做正向行為的表現。

▲北彰化某國中女校長被老師連署指控霸凌。（圖／記者唐詠絮攝）

另外接受弱勢學生請領獎助學金部分，校長指出，弱勢學生接受補助，這本來就是學校要做的，教育要做到全面照顧、生活無虞，這都可以讓外界檢驗，並強調「這方面與連署老師認知有落差」，連署罷免只是少數幾個老師而已，主要都是1、2位教師有個人意見，由於該校明天將舉辦運動會，校長也透露，將於下周找個時間，與老師們坐下來溝通，將誤會解釋清楚。

教育處表示本案已請督學針對陳情內容多方訪查、逐項釐清，調查投訴內容也會保密，若校長違反相關規定會再進一步處理。

ET快訊
好市多優惠密碼曝！　「標籤有2符號」買到賺到
快訊／MLB重磅交易！　洋基喜迎重砲手
阿信跪地嘶吼「10拍E6」遭質疑　五月天技師PO圖解答
22歲男醉駕500萬M4跑車出事了　連撞畫面曝！
LINE貼圖十大排行出爐！　它首次奪冠
LIVE／吳慷仁現身啞鈴弒父案開庭　門前隱味牛肉麵老闆酒駕道
閃對向來車！　28歲女撞樹死亡
快找發票！繳停車費「中1000萬」　明細曝光
全台最豪華！900坪唐吉訶德開幕直擊　人潮擠爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台商搶感冒藥「到中國賣5倍價」　藥師公會急監控：大量採購要通報

玉山今探零下8.2度　樹木結冰一片雪白！現場「雲瀑秀」美景曝

大巨蛋剛啟用「一家四口散場受困」！樓梯間待20分鐘才解脫

再度被連署罷免！彰化某國中女校長遭列15大罪狀　親上火線說話了

超大LINE熊大、兔兔聖誕燈飾現身台中　草悟道有巨型「日本萌犬」

金星入天蠍！4星座桃花超旺　適配對象一次看

不是珍奶！「台灣神飲是誰」　1飲品推爆：喝20年也不膩

海王星順行ING！5星座「一路旺到2024」　強運擋不住

全台最豪華！高雄900坪唐吉訶德開幕　直擊朝聖人潮擠爆周邊

「環境教育探索館」今上線　挑戰任務送200萬綠點

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

設計師親測「染髮後泡海水」　深藍髮大褪色...漂過更明顯

阿法哥疑闖紅燈不禮讓行人　衝下車亂譙嗆夫妻：青瞑喔

男遇到「鋼鐵洗衣球」　泡水+使勁捏都不破：)

開輔助駕駛疑未注意路況　休旅車猛撞緩撞車釀2傷

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

台商搶感冒藥「到中國賣5倍價」　藥師公會急監控：大量採購要通報

玉山今探零下8.2度　樹木結冰一片雪白！現場「雲瀑秀」美景曝

大巨蛋剛啟用「一家四口散場受困」！樓梯間待20分鐘才解脫

再度被連署罷免！彰化某國中女校長遭列15大罪狀　親上火線說話了

超大LINE熊大、兔兔聖誕燈飾現身台中　草悟道有巨型「日本萌犬」

金星入天蠍！4星座桃花超旺　適配對象一次看

不是珍奶！「台灣神飲是誰」　1飲品推爆：喝20年也不膩

海王星順行ING！5星座「一路旺到2024」　強運擋不住

全台最豪華！高雄900坪唐吉訶德開幕　直擊朝聖人潮擠爆周邊

「環境教育探索館」今上線　挑戰任務送200萬綠點

賴清德造勢發「百元便當」涉賄選？　侯友宜：盼司法勿枉勿縱

2024年經濟軟著陸債券吸睛　施羅德：以多元債彈性布局

尹錫悅「天籟美聲」　和NewJeans入選《紐約時報》年度最時尚人物

日本「3子女家庭」將免大學學費！東京取消排富條款　念高中不用錢

假的！網傳情治機關監聽資料外洩　法務部籲：不要散佈

藍黨團主張最低工資須隨CPI調整、要能跟韓國相比　批法案淪賴肉票

台版N號房！拍裸照送iPhone　自稱「台蘿教主」騙86人...6噁男慘了

群創打造AI智能科技超市　全家FamiSuper東森一號店首亮相

同學用「掃把」狠敲後腦！國中生慘被打成植物人　家屬心碎發文

台商搶感冒藥「到中國賣5倍價」　藥師公會急監控：大量採購要通報

生活熱門新聞

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

台人慶生必有1物　網讚：真的經典

同業嗆正妹物理治療師丟臉　粉絲狂刷8字反嗆

快訊／「撞球之子」楊清順離世！　享年45歲

國中畢旅4萬7千元挨轟　前導遊說公道話

今「大雪」清晨11.1℃！明還會更冷　下波變天時間曝

吳夢夢被嫌不色情　自曝14歲破處

滴妹素顏「黑眼圈」超深　竟撞臉小甜甜

台鐵最新限定399元便當　醫嚇到：乍看以為外星人

正妹護理師被私訊性騷　他看警告秒歉

高雄900坪唐吉訶德開幕　直擊朝聖人潮擠爆周邊

桃園海底撈變臉師會跳科目三！熱舞畫面曝

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰

雪山入冬初雪來了！巡山員「第一視角」曝

更多熱門

相關新聞

巨型鐵架墜國道　3車輾過受損

巨型鐵架墜國道　3車輾過受損

1輛聯結車今(7日)清晨行經國道3號北向195.4公里彰化路段時，因為車上的捲線器斷裂，致鐵架掉落於車道上，造成後方轎車、遊覽車與聯結車，因為閃避不及陸續輾過，車頭、車身受損，所幸無人受傷，國道第七公路警察大隊獲報後，立即到場協助清除，遊覽車司機驚魂未定喊「嚇死了」，警方依法舉發肇事司機，將開罰3千至1萬8千元。

霸凌老師、不尊重學生　彰化某國中校長遭連署罷免

霸凌老師、不尊重學生　彰化某國中校長遭連署罷免

騎士撞死人　5義交被判刑還要賠50萬

騎士撞死人　5義交被判刑還要賠50萬

法拍雙B沒人氣　民眾競標「小乖乖」日本挖土機

法拍雙B沒人氣　民眾競標「小乖乖」日本挖土機

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

關鍵字：

彰化連署教育處國中罷免霸凌校長

讀者迴響

熱門新聞

「淫亂婚禮」她傻眼　新娘口接新郎的象鼻

弘仁會大哥身價20億　「同框王陽明慶生」

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

3男玩火害慘家樂福怎判？他燒掉39億判決曝

劉德華老婆名字「不是朱麗倩」！

台人慶生必有1物　網讚：真的經典

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

快找發票！繳停車費「中1000萬」　明細曝光

獨／門前隱味牛肉麵老闆開特斯拉酒駕

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

鄭浩均要右肘TJ手術　明年恐報銷

遭爆欠薪、拖欠貨款　廷鑫重訊回應

月薪1.4萬元「存款18億」！4公務人員慘了

更多

最夯影音

更多
是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議
經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

小學診斷糖尿病...打針14年　她「沮喪→面對」想圓模特夢

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面