再度被連署罷免！彰化某國中女校長遭列15大罪狀　親上火線說話了

記者唐詠絮／彰化報導

北彰化某國中張姓女校長遭校內老師羅列15大罪狀，指控「霸凌」，2年換12名主任，全校21位正式教師就有15人連署校長不適任，不僅曾轟染髮學生品行差，還要求染髮學生不得參加畢業旅行，強迫學生參加第八節課，造成校園人心惶惶，今天校長親上火線澄清，只是少數是1、2位教師有意見，一切都是誤會。

▲北彰化某國中女校長被老師連署指控霸凌。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

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該名校長曾擔任南彰化一所國中校長，2年前因參加晚自習問題，遭到老師連署換校長，當年鬧得沸沸揚揚，現在到了北彰化，又被校內老師列出15大罪狀連署「不適任」，再度震撼學界。

連署書內包括隱瞞校內師生場館經結構技師初步評估耐震能力不合格還辦活動、4個處室主任換了12人，短短4個月生教組長換3人，濫用校安通報讓教師人心惶惶，警告染髮學生沒有染回黑色就不能參加畢旅。

還有弱勢學生只因被其認為週六自習課不認真，所以阻擋學生申請獎學金；強迫學生參加第八節課，有學生因不參加竟被叫到校長室被罵到哭。他們認為校長不適任，要求汰除。

對此種種指控，今天校長說「就連署部分有認知差異」，並非事實，因為教育界「行政大逃亡」，才會主任組長頻頻換人。她指出，有的同事也不知道連署的事， 染髮的事情都是基於教育跟學生引導，學生不了解，孩子在學習階段，應以專注在學習活動，乾淨整潔就好，這是做正向行為的表現。

另外接受弱勢學生請領獎助學金部分，校長指出，弱勢學生接受補助，這本來就是學校要做的，教育要做到全面照顧、生活無虞，這都可以讓外界檢驗，並強調「這方面與連署老師認知有落差」，連署罷免只是少數幾個老師而已，主要都是1、2位教師有個人意見，由於該校明天將舉辦運動會，校長也透露，將於下周找個時間，與老師們坐下來溝通，將誤會解釋清楚。

教育處表示本案已請督學針對陳情內容多方訪查、逐項釐清，調查投訴內容也會保密，若校長違反相關規定會再進一步處理。