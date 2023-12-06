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她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

▲▼小學生。（示意圖／CFP）

▲姜冠宇認為，內心要保持光明很重要，因為這一切老天真的都有在看。（示意圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

醫師姜冠宇分享，收到一名小學女同學的私訊，「在我國小的時候，你就給過我溫暖，沒有排擠，願意坐我旁邊。」而當時欺負人的同學如今淪為階下囚，讓他感嘆，「善惡都會現世報，人生發展都是人格的鏡子。」

姜冠宇5日在臉書說，一位小學同學前不久在網路上找到他，「她說謝謝我，我是班上唯一願意坐在她旁邊的人，說我不會排擠她，後來在電視看到我，一直在想是不是當時小學同班的同學，還是湊巧同名而已。」

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姜冠宇指出，另一名常常欺負她的同學，會把橡皮擦倒進別人水壺裡，看到別人喝下去，就會哈哈大笑，「如今這位同學在電視上是刑案主角，已經被關在牢中了，只是到底是什麼刑案，是殺人還是幹嘛的，我就沒問下去了。」

▼姜冠宇分享女同學的私訊內容。（圖／翻攝姜冠宇臉書）

（圖／翻攝姜冠宇臉書）

姜冠宇表示，「說實話，我看過的糟糕人和破事很多，我沒興趣去了解。其實她說的這些，我都不記得了，我只說小時候就是這樣。那是來自不同家庭的故事，所以那個年代父母有資源的，會送禮拜託老師多照顧他們的孩子非常盛行。但是我沒有，所以我也是比較辛苦的。」

姜冠宇提到，「回到這位找到我的同學，那時同學排擠她，仍然留給她很深的陰影。看到我回她訊息了，她感到相當開心。她有補充說，其實她一路成長來坐在她身邊的同學，好的壞的都會在後來在電視看到，有的是企業界成功人士，有的則是罪犯，都在小時候的表現看得出對照。」

姜冠宇語重心長說，勿以善小而不為，勿以惡小而為之，內心要保持光明很重要，因為這一切老天真的都有在看。

根據姜冠宇貼出和女同學的私訊截圖，只見對方說，「在我國小的時候，你就給過我溫暖，沒有排擠，願意坐我旁邊。長大以後成為醫師，幫助更多的人，非常有大愛，真心覺得你很棒，也很謝謝你。」

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