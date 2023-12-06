法拍雙B沒人氣！民眾競標「小乖乖」日本挖土機　底價2.2倍拍定

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導



法務部執行署彰化分署昨（5）日進行公開拍賣，此次最受矚目，素有「小乖乖」稱號的日本進口迷你級挖土機，運轉時數僅2600小時，是超強生財工具，掀起民眾高度關注，本次拍賣參考專業鑑定單位鑑價結果，核定底價為23萬元，到場民眾加價踴躍，最後拍賣官以51萬元落槌拍定。

▲搶買二手迷你挖土機不手軟，高於底價2倍多才拍定。（圖／彰化分署提供）

▲本次進行變價拍賣的日本進口KOBELCO(神戶製鋼)生產的SK40SR-3迷你挖土機。（圖／彰化分署提供）

彰化分署原定5日9點30時起受理民眾登記，不到9點就有許多熱情的民眾湧入登記拿號碼牌準備競價，計有75位民眾登記入場競價。本次進行變價拍賣的日本進口KOBELCO(神戶製鋼)生產的SK40SR-3迷你挖土機，2004年出廠，車齡已有19年，在業界素有「小乖乖」的稱號，民眾來電詢問度高，買家們更是提前1小時就來到拍賣現場仔細查看挖土機的性能及現況，整場拍賣競爭過程更是激烈，過程刺激，在拍賣官與現場應買民眾熱絡互動及行家爭相出價下，歷經17次出價最終以高於底價2.2倍的價格拍定。

▲BMW喊價連底價都喊不到，宣告拍賣流標。（圖／彰化分署提供）

另外還有拍賣4輛車，分別為2016年式賓士GLC250休旅車，里程數5萬8000公里、BMW520及320，以及208年豐田Camry日系車款，里程數不到4萬8000公里。不過BMW喊價連底價都喊不到，宣告拍賣流標，1台賓士休旅車雖然拍定，價格卻不是很漂亮。