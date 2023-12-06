騎士高速衝路口撞死人　5義交「指揮不當」被判刑...還要賠200萬

▲彰化5義消因指揮不當，造成騎士死亡，不僅被判刑還要賠償家屬。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

秀水鄉去年4月進行自來水管埋設工程，工程單位找5名義交指揮交通，吳男騎士以70公里高速，行經閃黃燈路口未減速撞倒洪姓騎士，洪受傷5個月後亡，法官依據鑑定報告，認為5義交指揮不當是肇事主因，撞人的吳男也有過失，將6人全部依過失致死罪處有期徒刑7月，緩刑2年，而5名義交每人須另賠償家屬40萬元。

判決書指出，去(2022)年4月21日上午，番花路與正興路口進行自來水埋管工程，5名義交分別在附近路口指揮管制往來車輛。超商前的林姓義交，用無線電通知最後一部白色自小客車通過時，未注意吳姓男子以高速70公里騎乘機車跟在白色自小客車後方，郭姓義交就放行正興路車輛通過，導致吳、洪2機車碰撞，洪因而倒地受傷，經送醫急救，延至同年9月26日下午1時2分許，因敗血性休克併呼吸衰竭而死亡。

法官依據彰化縣區車輛行車事故鑑定會鑑定意見書，認定站在路口的4名義交指揮不當是肇事主因，而在超商指揮的林姓義交未注意吳男騎機車經過並及時通報，仍有疏失。至於吳姓機車騎士，未被義交攔停，行駛到閃光黃燈交岔路口，未減速而以時速70公里之速度通過路口，避煞不及撞死人，也有過失。

死者家屬事後與5名義交成立調解，法官依據過失致死罪，將5名義交各判處7月、均緩刑2年，各須支付家屬40萬元損害賠償；而撞人的吳男則判處有期徒刑7月。緩刑2年。

這5名義交，年紀介於37歲至65歲之間，站在路口擔任義交工作，還需工作養家，未料卻此次事件，不僅要吃上官司，還需負擔賠償，真的得不償失，私下表示不想再上訴了。