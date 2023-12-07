快訊／耗時7年！「最低工資法」協商無共識　送院會表決最快明三讀

▲《最低工資法》有望完成立法。（圖／記者廖婕妤攝）



記者杜冠霖／台北報導

本屆立法院會進入倒數階段，耗時七年的「最低工資法」有望完成立法，立法院長游錫堃今（7日）召集黨團協商，針對4條保留條文進行討論，最後朝野未能取得共識，第七、九、十二條送院會表決，最快明日就三讀通過。

為杜絕勞資雙方透過「喊價」方式決定最低工資，總統蔡英文2016年提出「最低工資法」政見，希望透過提高法律位階，並將「消費者物價指數年增率（CPI）」列為應參採指標，強化最低工資審議機制，藉此保障勞工權益。

勞動部2018年預告、2019年將草案內容送到政院，直到今年2023年立法院社會福利及衛生環境委員會10月18日初審才通過草案，草案共有19條，重點包括組成「最低工資審議會」定期開會、明確審議參採指標、完備最低工資議決及核定程序、建立跨領域研究小組先行評估機制、確保勞工最低工資權益及處罰違反最低工資事業單位、最低工資與基本工資制度順利銜接等，朝野經委員會協商後，針對草案內容主要有4條文未取得共識。

保留條文包含薪資審查委員會成員組成、人數多少，以及限制違反「最低工資法」資方參與政府採購案，對此，時代力量立委邱顯智在黨團協商中表示，草案第7條中，院版最低工資審議會組成沒有勞動部代表，由部長主持，但部長是主席，連一個勞動部代表勞工發聲的席次都沒有，再者勞方代表7人、資方7人、學者4人，時力希望777都是7人。

民眾黨立委賴香伶指出，雇主必須要接受國家訂出基本工資，若沒有的話要接受裁罰跟權益剝奪，審議委員會權力很大，基於這樣的前提，委員會規模應該擴大，提高到24人左右並增加勞動部代表1人，而相關參採指標認定對勞方代表有點困難，學者應該是輔助勞方代表的助力，做出的決議更能說服各方。

國民黨團總召曾銘宗直言，自己不認同其他在野黨主張增加勞動部代表，增加勞方代表最重要，很多政府聘請專家學者只是配合政府期望，不管幾人，政府代表不要太多，勞方代表一定要有機會過半，才能發揮該有功能，若審議委員會偏向資方，那就白費功夫修法了。

民進黨團總召柯建銘指出，這是合議制，向一方傾斜會有很大問題，凡事都要平衡性。勞動部長許銘春則說明，未來審議委員會要做表決，必須以基數作為常態，人數設計上是採用等邊三角形，公正方是包含專家學者跟政府方，本來要抽掉政府方，但當時勞方團體反對，他們認為不能沒有政府角色，質疑政府若沒有角色是不是要甩鍋？

曾銘宗回應，贊成許銘春的三方設計，但政府會是公正第三方嗎？這沒人會相信。最後朝野未能取得共識，第7條保留。

至於第9條規範最低工資調整幅度，邱顯智指出，院版認為應參採消費者物價指數年增率（CPI），但應參採就是也可以不參採，若年增率3％、最低工資才漲1％，意義何在？應該要有拘束力。國民黨立委謝衣鳯表示，國民黨團贊同時代力量意見。曾銘宗則強調，修法該保障的數字不是名目，應該要是實質工資、維持生活水平。

賴香伶表示，「得參採」部分草案列了10項，各黨團版本都有新增1、2項，若在「得參採」增加一些項目，可以讓勞資雙方在討論時更為周延，再者，沒有相關公式計算，未來經濟情勢若有不同，應該滾動式調整相關標準。

對於最低工資指標，柯建銘回應，這沒有人敢往下調啦！至於公式部分在野黨版本也沒有，行政院版本已經相當完備。許銘春指出，CPI一定要考量，但國際上僅有法國跟越南跟CPI完全綁定，若無法斟酌其他指標及社會情勢，這缺乏彈性，像金融海嘯時我國CPI 3.54％、23萬人減班休息，最低工資適用的是邊際、較弱勢勞工，他就很可能面臨裁員。最後朝野未能取得共識，第九條保留。

時代力量也提案，對於無法遵守《最低工資法》資方列入黑名單，不得參與政府採購相關案。國民黨團、民眾黨團也表態贊成，柯建銘指出，《政府採購法》對違法重大廠商本來就有相關規範，規定已經很清楚。最後此提案也宣布保留。