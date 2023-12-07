海底撈店員瘋跳《科目三》！PTT嘆過頭了　「推1服務」最實際

▲海底撈提供許多貼心服務。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

大陸海底撈因為跟上《科目三》旋風而生意大好，這股風潮也燒進台灣，不少顧客都特別到海底撈想一睹《科目三》魔性舞蹈的真身，不過卻搞得不少員工十分困擾，就有網友表示，除了海底撈有提供特別服務，王品旗下的餐廳也有唱生日快樂歌的服務，有些火鍋店還提供剝蝦貼心服務。

有網友在PTT發文，「海底撈跳科目三VS.正常餐廳服務，都幾？」大陸海底撈《科目三》炫風燒到台灣，想到之前鼎王會90度鞠躬送客，王品旗下的餐廳也有唱生日歌服務，但她總是請店員省略，「我後來都只請他們幫我們拍照就好，感覺這些太過肉麻的服務很不對」。

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她也好奇問網友們，有吃過哪些餐廳，「覺得服務很棒，或者一些隱藏的服務細節，讓你感覺到窩心或歡樂的嗎？」

▲海底撈小哥跳科目三爆紅。（圖／翻攝自秒拍）



貼文一出，網友點名其他餐廳，「我覺得乾杯不錯啊，有親親豬五花活動，很歡樂」，「推肉多多火鍋，生日去有肉蛋糕，而且只要煮蝦就會幫忙剝蝦，服務很貼心，不用自己剝蝦，我就很開心了」、「我覺得黑毛屋服務很好，還會提供小朋友飯糰」、「之前懷孕時去餐廳，服務生特地送靠枕來，我也覺得很感動」、「推鼎泰豐，看到我有帶剪刀，用餐完拿一杯溫開水給我沖洗」、「海底撈有專門照顧小孩的玩具室，父母可以好好吃飯，我覺得超棒」

也有網友表示，現在很多餐廳都會提供特別服務，但不是每個人都喜歡，「直接反饋給消費者比較實際」、「與其弄那個，不如直接便宜200元」、「服務生現在都要十項全能了」、「真的有些太過頭的服務讓人很不自在」、「我是去吃飯的，不是看人耍猴戲」、「想要特殊服務去特殊餐廳，要去一般餐廳就去一般餐廳」。