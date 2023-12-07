台灣海底撈員工生氣了！　嗆奧客：禁點「科目三」

▲中國海底撈店員大跳「科目三」洗腦舞，風潮吹進台灣，卻引發不少員工反彈 。（圖／翻攝「爆怨公社」社團）

記者邱晟軒／綜合報導

中國海底撈因為跟上《科目三》旋風而生意大好，這股風潮也燒進台灣，不少顧客都到店用餐，都會要求「特別桌邊服務」，想一睹《科目三》魔性舞蹈的真身，不過卻也搞得不少員工十分崩潰。對此，就有台灣海底撈店員不堪其擾，氣炸直喊，轉行當海底撈員工「不是為了耍猴戲！」

近期，在中國爆紅的抖音神曲《科目三》吹進台灣，不少海底撈員工近期時常被客人詢問「有沒有《科目三》可以跳」的桌邊服務，造成不少員工壓力山大。甚至有客人的小孩生日吵著要看《科目三》，但店員還沒練好，因此客人直接留1星負評，引發外界譁然。

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面對《科目三》一連串爭議，就有台灣海底撈店員在臉書公開社團「爆怨公社」發文，表示「你各位不要在海底撈許願好嗎？我轉行做海底撈，但是我不想跳科目三，你們這些奧客，要許願就去已經有開放的門市，我們來上班還要跳舞娛樂客人，到底是餐飲業還是來耍猴戲的？禁止客人再來店裡點科目三要店員跳！」

文章曝光後，立刻引發許多網友替海底撈員工抱屈，「好可憐，上班還要跳這個，希望他們薪水有大漲」、「真好奇你們時薪多少，辛苦了，還要碰上一堆北七跟風仔」、「真的不要再白目了那些奧客，海底撈服務已經夠好了，為何要配合你們耍猴戲」、「我真的覺得店員超可憐，難道入職的時候有規定要才藝表演嗎」、「可以抵制海底撈把員工當猴子耍的行為嗎」。

更有不少網友表示，不理解「科目三」爆紅的現象，「說真的，那首歌好難聽又俗，一堆人只是為了跟風在那邊鬧」、「剛去查了科目三，那個舞真的超醜，看了不到十秒就關掉」、「神經病，到底被抖音洗腦app洗腦洗地多徹底」、「科目三真的醜到不忍直視，到底在紅什麼」、「抖音一響父母白養，在那邊科目三的要不要先去檢查腦袋」。