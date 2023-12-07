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桃園海底撈變臉師「會跳科目三」！領2正妹店員熱舞畫面曝

▲▼桃園海底撈變臉師會跳科目三。（圖／翻攝臉書）

▲桃園海底撈變臉師會跳科目三。（圖／翻攝臉書）

記者柯振中／綜合報導

自從大陸海底撈有店員提供跳「科目三」服務以後，許多台人到餐廳用餐時，也會要求店員跳舞，讓許多人感到困擾，甚至有媽媽因為看不到，氣得給了1星負評。對此，台灣某商場則分享了一段影片，指稱商場內的海底撈員工「會跳科目三」，3人共舞的畫面讓7千網友瞬間笑翻。

近日大陸海底撈掀起「科目三」的風潮，不少顧客用餐時，會要求店員跳支「科目三」舞蹈來助興，而風潮也逐漸燒來台灣。

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台灣的海底撈店員近期時常被顧客詢問，是否有提供「科目三」舞蹈的桌邊服務，不少店員被搞得十分崩潰，還有人打算要離職避避風頭。

▼桃園海底撈變臉師會跳科目三。（圖／翻攝臉書）

▲▼桃園海底撈變臉師會跳科目三。（圖／翻攝臉書）

此外，最近還有消息表示，有顧客帶著孩子、丈夫來用餐，要求店員表演科目三舞蹈，卻因為沒有看到，而在Google留下了一星負評，這樣的消息曝光後，也讓許多顧客心疼力挺。

由於熱潮持續，台灣某商場也在臉書上張貼影片，指稱「我們3F海底撈也會跳科目三」。從影片當中可以看見，除了該間海底撈的變臉師以外，還有2名正妹店員一起跳「科目三」舞蹈，現場的觀眾也看得十分開心。

影片吸引了多人朝聖，截至目前已經有超過7千人按讚，許多顧客也不斷稱讚，「這位超可愛的～還很會逗小朋友」、「我看到這場」、「你們超棒的」、「決定下次就來吃這間！」

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