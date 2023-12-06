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媽衝海底撈！1星負評嗆「孩生日看不到科目三」　店員真的怒了

網搜小組／劉維榛報導

大陸動感神曲科目三爆紅，成了客人去海底撈必點的「特殊服務」，也因為如此，台灣店員也狂被點名跳一段，如今一名前店員不忍了！原來有客人給負評，「小孩生日吵著要看科目三，店員問主管卻說還沒有練好」，讓原PO替同事抱不平，「引起了一大批的海底撈員工反對」，希望大家不要再為難店員了。

一名女網友在Dcard以「關於海底撈科目三亂象」為標題發文，開頭她就貼出一則Google的1星負評，內容為「看評論說本店有科目三，帶了小孩和老公過來詢問，卻沒有一個會跳，小孩生日吵著要看科目三，店員問主管卻說還沒有練好，如果生意不想好起來，真的不用練沒關係」。

面對一窩蜂客人衝著科目三而來，已讓店員感到壓力山大，甚至也引爆負面情緒，原PO氣得開轟，「很不理解網紅為了熱度的事情最後卻是店員們買單，身為海底撈前員工實在是看不下去這類人的存在，不給跳科目三就留負評？」

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原PO接著說明，海底撈制服能輕易網購到手，而網路上那些穿著海底撈制服、跳著科目三的人，若胸前沒有名牌或是衣服第一個領扣沒扣的，「都是網紅而非員工」

對此，原PO直言，上班已經夠忙了，要唱生日歌、分手歌等，若在餐期人潮高峰時段被指定跳舞，「換做是人也會不高興吧？」況且員工根本沒有義務去跳舞給你看，大家都是出來為了生活工作的，更何況工作內容是服務，「而不是才藝表演。」

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲客人不滿店員不會跳科目三，竟氣得給1星負評。（圖／翻攝Dcard）

最後，原PO又說，身為前員工要替同事們抱不平，「海底撈亂象一直都有，只是科目三成為最後一根稻草，引起了一大批的海底撈員工反對」，因此希望大家不要為難海底撈員工了。

底下網友紛紛力挺，「贊同，身為海底撈常客的我，也無法理解在店員忙碌的時候不斷要求對方跳舞或比愛心是什麼心態，完全只是為了拍影片博版面，最近因為科目三，讓我在考慮要等這波風潮退了再去光顧，看到店員被要求做這些事實在無法接受」、「我也認同～科目三是亂象的說法，員工認真工作，卻因為網路上這些吸眼球的影片，被要求學跳舞，真的很可憐」、「我只想好好吃飯，店員只要負責把我的菜給我就好，在旁邊跳舞根本邪魔歪道」。

還有網友直擊跳舞過程，「今天才去吃看到店員在跳（科目三），還不知道是什麼？當下只覺得超吵的，好想好好吃飯，因為不只跳一桌」、「有看到撈麵師傅在跳科目三，我都快哭了，錢好難賺，辛苦他們了」。

▼大陸海底撈服務生跳「科目三」 。（圖／翻攝自影片）

▲海底撈服務員跳「科目三」 。（圖／翻攝自影片）

▲海底撈服務員跳「科目三」 。（圖／翻攝自影片）

@kkkmmm968 小哥哥很可以唷❤️ #海底撈大遠百 #科目三 #台中大遠百海底撈 ♬ 原聲 - chi 沐1218
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科目三海底撈店員員工跳舞亂象客人

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