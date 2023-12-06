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就是愛龍？竊嫌偷走2萬2千元進口龍型公仔　南警追龍成功

▲市警五分局查獲竊取龍型公仔的施姓竊嫌，起出被偷的龍型公仔贓物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲市警五分局查獲竊取龍型公仔的施姓竊嫌，起出被偷的龍型公仔贓物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

 
台南市一名年約40歲的施姓男子，因對「龍」類型的公仔情有獨鍾，11月在娃娃機店偷走2座龍類公仔，台南市警五分局員警受理店家報案後，循線查獲緝獲行竊的施嫌，起獲公仔贓物，全案依竊盜罪嫌送辦。

台南市警五分局實踐派出所於11月21及23日受理娃娃機店家報案，稱位在北門路娃娃機台上擺放的名貴公仔「一番賞-哥吉拉」及「遊戲王-黑薔薇龍」遭竊，市值分別為7千元及1萬5仟元，員警受理後立即調閱監視器，發現11月21日1下午3時及23日上午8時許，有同一男子連續行竊後騎機車離去。

▲市警五分局查獲竊取龍型公仔的施姓竊嫌，起出被偷的龍型公仔贓物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經員警兩個禮拜鍥而不捨追查，員警於5日晚間查獲40餘歲的施姓男子到案，並追回遭竊的2座公仔。據了解，施男對「龍」類型的公仔情有獨鍾，當日經過時一時忍不住而行竊，全案訊後依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

五分局長陳宇桓呼籲，近來選物販賣機業者經常將名貴兌換品放置於機臺上方，吸引顧客夾取商品兌換，此舉雖造成顧客選購便利，但也大幅增加有心人士行竊風險，建議業者應設置帶鎖的置物櫃，勿將物品直接置於機台外部，引起不法之徒覬覦，增加遭竊風險。

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偷走龍型公仔南警追龍

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