18歲車手搭高鐵取款還送伴手禮　爽點32萬現鈔警方圍上來

記者林東良／台南報導

55歲黎性女子1個月前經由社群網站，點擊電視胡姓名主持人之投資介紹連結後，聽信保證獲利且精準賺大錢等誇大言詞，加入某投資公司之會員，並被告知幸運抽中某即將上櫃之股票4張，交付對方32萬4000元，完成即可股票撥券並賺取24萬元之獲利，黎女向警方諮詢，員警部署埋伏緝獲取款18歲林姓車手依法送辦。

▲台南市警二分局中正所員警，部署埋伏緝獲取款18歲林姓車手依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方指出，黎女初聞抽中熱門股票時欣喜若狂，也立即前往銀行取出32萬4000元，並與投資公司約定面交時地，但也因其近期曾參加第二分局治安座談會，聽過防詐相關宣導及案例，又擔心碰上詐欺集團，所以到二分局中正派出所諮詢。

員警聽聞整個過程，馬上確認黎女是碰上假投資之詐騙手法，並獲知將於1日晚上8時相約面交，所長沈振莘也立即勤務部署，在18歲林姓理財專員從黎女手中拿取股票款項信封袋清點時（袋內偽裝口罩1疊），馬上為員警上前逮捕。

警方調查得知林姓車手遠從新北市搭乘高鐵南下取款，途中還自費購買一盒雞精伴手禮來贈送取信被害人，如取款成功即可獲得所騙金額1％之不法酬勞。全案調查後將林嫌依涉嫌詐欺罪嫌送辦，並將擴大追查幕後詐欺集團共犯。

第二分局表示，今年在持續縝密勤務部署下，迄今已緝獲98名不法車手到案嚴辦，查緝能量名列全市第一堪稱「中西區車手墳場」。除了積極打擊詐欺犯罪，也持續深耕阻詐識詐工作，並與金融機構、超商等機構成功攔阻387件民眾遭詐案件、阻止2億3000萬元免遭詐騙，成功守護民眾財產安全。也因應年底金融交易熱絡，將全天候密集採制服及便衣交叉運用方式，嚴防打擊詐欺車手犯罪；也提醒民眾應有防詐警覺，勿輕信花言巧語，有任何疑問可立即撥打165反詐騙諮詢專線或110來求證及協助。