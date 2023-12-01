警察臨檢按摩女溜了「性感內衣褲掛牆上」　來不及跑男客被逮

▲台南市警五分局員警30日晚上7時許，至北區大興街一間SPA會館，查獲女服務生與男客進行半套性交易，並帶回女服務生及男客等4人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警五分局員警30日晚上7時許，至北區大興街一間SPA會館臨檢，當場查獲女服務生與男客進行半套性交易，並帶回女服務生及男客等4人，訊後依違反社會秩序維護法裁罰，負責人則依妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦。

第五分局員警30日晚上至該SPA會館臨檢，並由負責人引導至包廂，才一開門，驚見1名年輕男客神色慌張、衣衫不整，床上有女服務生遺留的黑色短裙、牆壁吊掛著女性內衣、內褲、翻倒在地的潤滑油及散落各處用過的衛生紙，桌上還有一個裝著已拆封保險套的紙杯，現場凌亂不堪。

男客當場向員警坦承剛與女服務生進行半套性交易，因臨檢燈突然亮起，女服務生還來不及穿好衣服，即慌張逃離包廂躲進休息室，丟下來不及穿好衣褲的男客愣在原地，現場查扣監視器鏡頭4支、螢幕1台、主機1台、保險套及潤滑油等相關證物，警方帶回3名女服務生（3名女服務生30-40歲的越籍、台籍女子）、及30歲美籍男客等共4人，半套為1800元，店家及女服務生900/900拆分。女服務生與男客依違反社會秩序維護法裁罰，另31歲林姓男負責人則依妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦。

第五分局分局長陳宇桓表示，雖然總統及立法委員選舉將屆，維安勤務眾多，警方仍會持續針對轄區治安顧慮場所規劃相關臨檢勤務絕不鬆懈，如發現業者實際從事不法行為將依法嚴辦，呼籲轄區業者守法自律，端正社會風氣。