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「罵死掉的警察是言論自由」　師大數學哥再諷殉職警...家屬再提告

▲師大數學哥吳姓男子因辱警等罪嫌被新北市檢察官裁定不起訴，竟再大放闕詞，種種侮辱性言詞讓南警、家屬氣憤，除尋求法律公義審判，也對其言詞嚴正駁斥。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲師大數學哥吳姓男子因辱警等罪嫌被新北市檢察官裁定不起訴，竟再大放闕詞，種種侮辱性言詞讓南警、家屬氣憤，除尋求法律公義審判，也對其言詞嚴正駁斥。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

師大數學哥吳姓男子，於台南雙警不幸殉職案後，在社群網站傳布「我只覺得這兩個條子死有餘辜，自己執法過程有不當之處，才會被犯人拿刀砍殺」等言詞，引發警界及輿論嚴正撻伐，警方以妨害名譽、妨害公務等罪嫌報請新北地檢署偵辦，但陸續被處不起訴處分及高等檢察署駁回再議後，吳男再大放闕詞，種種侮辱性言詞讓南警、家屬氣憤，已向吳就讀的學校表達抗議，並向法院提起自訴。

台南市警二分局指出，台南市2022年8月22日發生員警凃明誠、曹瑞傑查緝機車竊盜案中，遭竊車林信吾持刀殘忍殺害，因公殉職（林信吾一審被判死刑）。在各界弔唁哀傷兩位英勇盡職表現時，卻遭名為師大數學哥23歲吳姓男子（新北市）在同年8月27日之個人臉書以「我只覺得這兩個條子死有餘辜，自己執法過程有不當之處，才會被犯人拿刀砍殺」及「你弟曹瑞傑是帶槍的警察，還能被一個只有帶刀的贓車犯砍死，分明就是你弟太弱才會被打倒」等不當言論，引發社會大眾憤怒及撻伐。

▲師大數學哥吳姓男子因辱警等罪嫌被新北市檢察官裁定不起訴，竟再大放闕詞，種種侮辱性言詞讓南警、家屬氣憤，除尋求法律公義審判，也對其言詞嚴正駁斥。（圖／記者林東良翻攝，下同）

當時台南市第二分局也立即展開查辦，並迅速將吳姓被告通知到案說明，其在家人陪同偵訊時深表悔意及想到靈堂致奠，但被凃、曹兩家屬拒絕。這案件也經第二分局調查將吳嫌以涉嫌妨害名譽（加重毀謗）、妨害公務等罪嫌報請新北地檢署偵辦，但經檢察官於2023年8月裁以不起訴處分。雖然在犯保協會、第二分局等律師立即協助家屬聲請再議，仍為台灣高等檢察署駁回。

也因吳姓被告為不起訴處分後，又再度故態復萌，於網路以「屎大數學哥」帳號發表：「從一開始你們兩人向我挑戰時，你們就已經輸了」等留言，大放闕詞及騷擾家屬情緒，種種侮辱性之失當言詞也讓台南市警二分局員警深感氣憤，除將全力支持及陪同家屬來尋求法律程序公義審判，也對其言詞表達嚴正駁斥立場。

▲師大數學哥吳姓男子因辱警等罪嫌被新北市檢察官裁定不起訴，竟再大放闕詞，種種侮辱性言詞讓南警、家屬氣憤，除尋求法律公義審判，也對其言詞嚴正駁斥。（圖／記者林東良翻攝，下同）

凃家大姊凃怡欣告訴警方：「吳姓被告已成年人，應對自身所為錯誤言論負完全責任，作錯事就該受罰」；曹家叔叔曹祐彰表示：「被告吳男之父母於昨（5）日夜間親自來電致歉，但表達想來兩位殉職員警靈堂親自致歉，但家屬認為吳男根本毫無悔意，且仍於網路大放闕詞騷擾家屬情緒，其應受應有知懲罰，且希望師大學校應發揮應有之輔導教育責任等」。

另曹瑞傑之大哥曹瑞龍於昨（5）日也親自北上學校（未與吳姓被告碰面），向學校系主任、輔導老師等表達家屬之不滿，並希望學校善盡管教責任，也獲校方允諾。

市警二分局表示，將持續與家屬站在同一立場，堅定捍衛兩位因公殉職勇警之名譽；這件殺警案在2023年11月23日經一審判決林姓被告兩個死刑，後續二、三審之審理，警方也將遴聘最專業律師來積極陪伴協助家屬，捍衛警察執法尊嚴及應有之公平正義。據了解，家屬也已於10月初，向法院提起自訴。

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