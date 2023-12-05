調皮貴賓犬走失　南警細心調閱監視器平安尋回

▲台南警二分局南門派出所警員鄭育昇、詹雅淳、黃韋勳調閱監視器，平安將女走失的狗狗平安尋回，莊女十分感激警方及熱心民眾的協助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南警二分局南門派出所警員鄭育昇、詹雅淳、黃韋勳，4日深夜10時許在派出所接獲莊姓女子報案，稱其飼養的貴賓犬在晚上8時許不見了，因遲遲未找到狗狗，只好到派出所請求警方協助，警方受理後透過監視器循線協助將狗狗平安找回，令莊女十分感激。

據了解，這名45歲莊姓女子，她飼養的貴賓犬跟隨她出門到南門路與府前路口郵局附近辦事，沒想到一個不注意狗狗竟走丟了，不見其蹤影。南門派出所警員鄭育昇、詹雅淳、黃韋勳據報，調閱郵局週遭相關路口監視器，前後經20分鐘的過濾比對，終於發現狗狗被一名騎機車的男子拾獲。

警方研判該男子行經方向後，並沿途調閱監視器，聯絡上該陳男機車駕駛，該名男騎士也是愛狗人士，陳姓男子向警方表示，4日晚間8時許，看到有一隻狗狗沒牽繩在路上遊蕩，很擔心牠的安危，該貴賓犬忽然跳上他的機車腳踏板，所以只能先將牠帶到動物醫院掃描晶片找尋狗主人，但是動物醫院掃不到晶片，無法找到主人，因為天色昏暗了，只好載到附近寵物店暫時安置，準備隔日再送到動物收容所。

市警二分局南門派出所通知狗主人莊女比對狗狗特徵後，確認找到狗主人，莊女終於鬆了一口氣。狗主人莊女也不斷向警方道謝，直稱幸虧有警方鍥而不捨地找尋，她的狗狗才能安然返家。

市警二分局表示，現代人愛護寵物的心越來越珍惜，民眾普遍對於寵物都當成自己的家人般愛護，一旦走失了就如同自己小孩失蹤般焦急，警察對於民眾的心急，更是用同理心去看待協助。提醒愛狗民眾，記得將愛犬辦理寵物登記與植入晶片，並可善加利用下載寵物APP，幫忙自家愛犬登入晶片資訊，若不幸走失時，失主便可利用APP定位愛犬的位置，以利能盡速找回。