快訊／環抱女下屬說好香！前懲戒法院長性騷言行曝　監院通過彈劾

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快訊／環抱女下屬說好香！前懲戒法院長李伯道性騷言行曝　監院通過彈劾

▲懲戒法院前院長李伯道。（資料照／記者吳銘峯攝）

▲懲戒法院前院長李伯道。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者蘇晏男／台北報導

司法院懲戒法院前院長李伯道今年在職期間，涉強摟1位女部屬（A女），還寫情書給女方，於事發前退職，然經司法院性騷擾申訴處理評議委員會調查，決議李性騷成立。監察院今（6日）表示，李伯道對A女一個月內做出7次具性意味的言詞及行為，包括環抱A女身體、撫摸背部，甚至說A女好香，然受監察院詢問時對其行為飾詞狡辯，毫無悛悔之意，重損害法官職務的尊嚴與司法形象，昨監察院通過由監委林國明、王美玉、紀惠容對李所提的彈劾案。

監察院6日表示，林國明、王美玉、紀惠容指出，李伯道於2023年3月16日至4月17日間，利用公務上的權勢及機會，多次對A女為具性意味的言行，經司法院性騷擾申訴處理評議委員會作成性騷擾成立及申復無理由的決議在案，但於監察院詢問時仍飾詞狡辯，毫無悛悔之意，嚴重損害法官職務的尊嚴與司法形象。

林國明、王美玉、紀惠容說，李伯道上述行為，有違《法官法》第21條第1項第2款「言行不檢」的情事，及違反《法官法》第18條第1項、法官倫理規範第5條的規定，情節重大，具《法官法》第49條第1項的應受懲戒事由，且有懲戒之必要，因此提案彈劾，昨經彈劾審查會通過，移送懲戒法院職務法庭審理。

三位監委進一步表示，李伯道對A女為7次具性意味的言詞及行為，分別於3月16日在公務活動住宿飯店房間內拉A女雙手、環抱A女身體及撥打電話告知很喜歡A女；3月25日在辦公室親自泡茶給A女喝，並交代工友勿讓他人進入，於A女要離去時環抱她的身體；3月30日及31日以Line傳送2張公務活動照片給A女，並傳訊息「妳特別開心」；3月31日在辦公室對A女說「要等5天後才能見到妳，真是捨不得」，並環抱A女身體、撫摸背部及說A女好香。

三位監委也說，李伯道4月6日在辦公室以手機寫A女小名「You're so beautiful」後向A女展示，於A女要離去時以雙手自A女身體側面強行環抱；4月12日在辦公室以手由上至下撫摸A女右手臂；4月17日在辦公室交付A女書箋一封，開頭寫A女小名，結尾署名「老闆」，內容有「茫然」、「不珍惜」、「不再提喝茶」等語。

三位監委強調，行為人之行為及言詞是否成立性騷擾，應以「合理被害人」之標準檢視，李伯道所為環抱A女、摸A女手臂、觸摸A女身體之行為、對A女示好、稱讚的言詞及傳送給A女的照片、訊息、交付給A女的書箋，經司法院性騷擾申評會認定客觀上具有性要求及性意味的意涵，且讓A女主觀上有害怕、難過、噁心、不舒服的感受，堪認李伯道對A女有為性騷擾行為。

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