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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

去年調解成立近11萬案！蔡清祥：鼓勵檢察官善用調解制度

▲▼法務部長蔡清祥與三位調解委員，法務部法律事務司司長劉秀英。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部長蔡清祥（中）與三位調解委員合影，鼓勵調解委員。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

為了讓民眾可以不用進到法院就解決紛爭，我國司法制度設計有調解機制，其中鄉鎮市調解委員會去年一整年更結案達13萬3,297件、調解成立更達到10萬9,330件。法務部長蔡清祥指出，這會大大減少司法官的工作量，未來更會鼓勵檢察官善用調解制度，好解決紛爭。

法務部法律事務司29日舉行記者會，介紹我國的鄉鎮市調解制度。法律事務司司長劉英秀指出，民眾之糾紛若符合調解要件時，可以善用各鄉、鎮、市、區調解委員會的資源，免費、便利、隱密、有效的解決糾紛，而且調解過程中雙方能充分對話，互相協商出最大共識。去年度全國鄉鎮市調解的結案件數達13萬3,297件，較110年增加了8,416件（增加6.7％），其中調解成立件數10萬9,330件，調解成立比例達82％，創下歷年新高。

劉秀英進一步指出，鄉鎮市調解委員是調解事件之靈魂人物，其實務經驗及調解哲學相當寶貴，因此介紹3位優秀的調解委員進行案例分享，包含高雄巿三民區調解委員會主席葉美利、台中巿潭子區調解委員會主席劉興榮，以及台中巿西屯區調解委員湯順科。三人指出，在案例中可觀察到在不幸事件發生時，或許當事人只期待對方真誠的說明與道歉，如果只顧爭論是非，而忽略了當事人心裡的感受，調解恐難竟其功。透過調解委員愛心、耐心及同理心的引導，雙方得以漸漸卸下心防與敵意，回到理性的溝通，進而可達到雙贏局面。

至於蔡清祥也表示，看到鄉鎮市調解委員會一整年竟然可以調解成立近11萬案件，讓他非常驚訝，因為這些案件如果進到司法體系內，會加重現在法官、檢察官們很大的工作量。因此他非常感謝調解委員們的努力，未來他也會鼓勵檢察官，善用調解制度，好解決紛爭。

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