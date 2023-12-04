驚爆性騷！準司法官「緊趴女同學身上」　噁心畫面全曝光

▲男學員A（黑衣者）全身緊貼著女學生，幾乎趴在對方身上。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

司法官學院是我國培訓司法官最重要的基地，完成受訓的學員將被分發至法院或檢察署擔任法官、檢察官，現卻爆出8月才進入司法官學院受訓的64期學員有性騷疑雲，有2名男學員被指控性騷擾女同學，司法官學院已經啟動調查，2人恐將遭到退訓處置。本刊調查，其中一名學員A在一次同學聚會中，假藉要跟另一男同學聊天，刻意擠壓坐在中間的女同學，最後甚至整個人從後面環抱搭肩，案發畫面在司法圈傳開，一名看過的司法官說：「實在是很噁心。」

本刊調查，司法官訓練所第64期學員於今年8月28日入學，才過2個多月的時間，就有2名男性學員被女同學指控多次毛手毛腳，涉嫌性騷擾。

▲男學員A（黑衣者）幾乎把女學生擁在懷中。（讀者提供）

其中一名男學員A遭5名女同學指控，時常在雙方互動時，刻意肢體接觸，讓她們感到很不舒服，一次更誇張的是，同學外出聚餐，男學員A和一名女同學並肩而坐，聚會中大家聊得很開心，坐在女同學右手邊的男學員A不斷站起來，假意要和女同學左邊另一名男學員搭肩，女學生被迫夾在男學員A的懷中，之後男學員更是緊貼女學生的臉龐講話。據了解，男學員A被5個女同學指控時常毛手毛腳，恐怕是慣犯。

司法官學院日前已經完成品德學士考評會調查，接下來程序將進入訓練委員會，2學員若被認定品格瑕疵重大，恐怕將遭到退訓。

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