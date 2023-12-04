　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚爆性騷！準司法官「緊趴女同學身上」　噁心畫面全曝光

男學員A（黑衣者）全身緊貼著女學生，幾乎趴在對方身上。（讀者提供）

▲男學員A（黑衣者）全身緊貼著女學生，幾乎趴在對方身上。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

司法官學院是我國培訓司法官最重要的基地，完成受訓的學員將被分發至法院或檢察署擔任法官、檢察官，現卻爆出8月才進入司法官學院受訓的64期學員有性騷疑雲，有2名男學員被指控性騷擾女同學，司法官學院已經啟動調查，2人恐將遭到退訓處置。本刊調查，其中一名學員A在一次同學聚會中，假藉要跟另一男同學聊天，刻意擠壓坐在中間的女同學，最後甚至整個人從後面環抱搭肩，案發畫面在司法圈傳開，一名看過的司法官說：「實在是很噁心。」

本刊調查，司法官訓練所第64期學員於今年8月28日入學，才過2個多月的時間，就有2名男性學員被女同學指控多次毛手毛腳，涉嫌性騷擾。

男學員A（黑衣者）全身緊貼著女學生，幾乎趴在對方身上。（讀者提供）

▲男學員A（黑衣者）幾乎把女學生擁在懷中。（讀者提供）

其中一名男學員A遭5名女同學指控，時常在雙方互動時，刻意肢體接觸，讓她們感到很不舒服，一次更誇張的是，同學外出聚餐，男學員A和一名女同學並肩而坐，聚會中大家聊得很開心，坐在女同學右手邊的男學員A不斷站起來，假意要和女同學左邊另一名男學員搭肩，女學生被迫夾在男學員A的懷中，之後男學員更是緊貼女學生的臉龐講話。據了解，男學員A被5個女同學指控時常毛手毛腳，恐怕是慣犯。

司法官學院日前已經完成品德學士考評會調查，接下來程序將進入訓練委員會，2學員若被認定品格瑕疵重大，恐怕將遭到退訓。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

【ETStar開課了】
10種課程．限時大優惠（進入學習平台）
輸入折扣碼「elco0722」，按使用折扣，即可享早鳥4折起優惠再打9折

▲▼ 。（圖／記者王麗琴攝）

 

更多鏡週刊報導
準司法官性騷女同學　受害人高達5人
司法官62期結訓　147位新秀加入偵審行列
鐵飯碗恐沒還吃官司賠錢　學習司法官酒後嗆警GG了

ET快訊
3屁孩害慘！家樂福中原店短期無法營業　美食街、商業街全停
台灣16萬人搶票　YOASOBI互看驚呆：在日本也沒這樣
31歲夫妻雙屍相驗　家屬「比劃喉嚨」：好好的女孩子割成那樣
人妻遇上老公學弟變了！　摩鐵開房激戰
「魔芋爽」夯什麼？醫驚見「1成分爆表」：完全不想吃
噁心畫面曝！　準司法官緊趴女同學身上
快訊／蕭美琴國籍爭議　內政部：3組候選人都符合規定

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台6線離奇車禍！騎士連人帶車自摔倒地　送醫搶救亡

汐止夫妻雙屍相驗！家屬伸手「比劃喉嚨」：好好的女孩子割成那樣

騎車突感覺坐墊熱熱！外送員下車驚見後輪冒火　嚇壞緊急停車

貢寮台2線大貨車衝對向車道　撞護欄側翻邊坡！駕駛自行脫困

運鈔車與物流車對撞起火　他護3千萬現鈔遭燒傷...求償50萬結果曝

驚爆性騷！準司法官「緊趴女同學身上」　噁心畫面全曝光

屢勸不驗車慘了！台中市府出狠招　31輛機車牌照遭註銷

恐怖瞬間曝！三重男闖紅燈過馬路　幼教女師閃不及撞飛他

老婆和老公學弟上摩鐵激戰　海巡署官員頭冒綠光不忍了

國1貨車、砂石車追撞「車頭凹成90度」　駕駛遭夾驚悚畫面曝

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

3男持打火機狂噴殺蟲劑 中壢大賣場險遭炸毀！

「aespa雙人舞台」升降台出問題！　Karina、Giselle穿裙「霸氣跨上舞台」

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

台6線離奇車禍！騎士連人帶車自摔倒地　送醫搶救亡

汐止夫妻雙屍相驗！家屬伸手「比劃喉嚨」：好好的女孩子割成那樣

騎車突感覺坐墊熱熱！外送員下車驚見後輪冒火　嚇壞緊急停車

貢寮台2線大貨車衝對向車道　撞護欄側翻邊坡！駕駛自行脫困

運鈔車與物流車對撞起火　他護3千萬現鈔遭燒傷...求償50萬結果曝

驚爆性騷！準司法官「緊趴女同學身上」　噁心畫面全曝光

屢勸不驗車慘了！台中市府出狠招　31輛機車牌照遭註銷

恐怖瞬間曝！三重男闖紅燈過馬路　幼教女師閃不及撞飛他

老婆和老公學弟上摩鐵激戰　海巡署官員頭冒綠光不忍了

國1貨車、砂石車追撞「車頭凹成90度」　駕駛遭夾驚悚畫面曝

牆上只有陽台「沒有窗」　建築模型師解惑！奇葩設計用意曝

南韓2年時間「擺脫行人地獄」！全因1政策　台灣人羨慕：佩服

罕見「Tiffany藍」螢光美蛇現蹤　身分曝光羨煞千人：遇到色違版

等了32年還是要淋雨？台北下大雨「大巨蛋下小雨」　遠雄曝漏水原因

台式早餐「蛋餅」紅到海外！日本漫畫家大讚：人氣第一

士林地震像「火山伸懶腰」　業者：房價不動如山

3屁孩玩火釀禍！家樂福中原店短期內無法營業　美食街、商業街全停

中華醫大USR團隊深耕台南淺山區有成　獲最佳地方社區原創故事獎

竹市國際身障者日系列活動登場 多元參與、幸福共融

台6線離奇車禍！騎士連人帶車自摔倒地　送醫搶救亡

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

社會熱門新聞

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

害中壢家樂福起火　3屁孩留現場看救災

超美嫩模外拍遭性侵！色影師還傳染性病給她

高雄男持美工刀攻擊　員警噴滿地血送醫

宣明智女婿喪命地再添亡魂　竹科工程師自撞不治

媽媽愛賭情勒要錢　台中女崩潰弒母

3屁孩燒掉中壢家樂福　嚇傻：有沒有人受傷？

家樂福玩殺蟲劑噴火！3屁孩「身分曝光」

汐止民宅雙屍命案　夫妻倒浴室亡

3屁孩玩殺蟲劑釀火！家樂福中原店今、明停業

工程師騎重機噴飛逆向撞亡！事發前影片曝

汐止割喉雙屍案　血跡噴濺+指紋指向丈夫先殺妻

即／台61線轎車與槽車相撞　駕駛失去呼吸心跳

更多熱門

相關新聞

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

新北市汐止區一處社區昨(3日)下午3時許傳出雙屍命案，一對夫妻陳屍在透天厝3樓主臥浴室中，地板還留下大量血跡，救護人員到場時2人均已明顯死亡多時。初步了解，死者藍男(31歲)與陳女(31歲)是夫妻，2人頸部均有刀傷，現場沒有外力介入跡象。今(4日)下午檢方於板殯相驗2人遺體，死者家屬也到場，面色凝重、不發一語；另名疑似女方家屬的男子則在相驗結束後向葬儀社人員表示「好好的女孩子被割成那樣！」

恐怖瞬間曝！三重男闖紅燈過馬路遭撞飛

恐怖瞬間曝！三重男闖紅燈過馬路遭撞飛

2名準司法官驚爆性騷5女學員　品德太爛將被退訓

2名準司法官驚爆性騷5女學員　品德太爛將被退訓

結婚典禮附番號　女優：歐巴不要忘記我

結婚典禮附番號　女優：歐巴不要忘記我

害中壢家樂福起火　3屁孩留現場看救災

害中壢家樂福起火　3屁孩留現場看救災

關鍵字：

司法官學院性騷鏡週刊影音

讀者迴響

熱門新聞

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

害中壢家樂福起火　3屁孩留現場看救災

換到現在最滿意！這代iPhone超耐操

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

五月天「最慘下場被禁演」！大陸1場賺6億卻爆假唱

哈孝遠被爆「用特權搭機」櫃台爭吵！乘客行李被拉下

更多

最夯影音

更多
4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭
Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面