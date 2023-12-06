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肯德基雙12「連續20天下殺」！中薯不限量買1送1、天天領優惠券

▲▼繼麥當勞宣布漲價後，國內速食業另一龍頭肯德基也宣布跟進，其中以蛋塔漲幅15%為最高。（圖／記者湯興漢攝）

▲肯德基雙12在「PK雙饗卡APP」，獨享餐下殺56折，還有專屬買1送1優惠。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／綜合報導

迎接雙12，肯德基今12/6起到12/25，連續20天在「PK雙饗卡APP」推出超狂下殺活動！包括獨家專區祭出「中薯買1送1」不限量優惠，天天登入還抽超殺折價券、買1送1券，還有「雙12限時限量隨饗券」買獨享餐最低56折起；期間下單可享現金折抵2.5%回饋無上限外，再抽日本不限航點來回機票。另外摩斯漢堡近日推出「冬日暖心季」也有多種優惠。

「PK雙饗卡APP」推出年終回饋最大檔「1212年終盛典」，12/6~12/25連續20天，除了有APP專屬獨享優惠，還有天天登入抽超殺優惠券。

像是在APP獨家專區，祭出肯德基「中薯買1送1」不限量優惠；而登入則有機會抽肯德基花生起司雞柳捲「買1送1」優惠券等。

▲▼肯德基雙12優惠。（圖／業者提供）

▲▼肯德基即日起至12/25在「PK雙饗卡APP」有多種優惠券。（圖／業者提供）

▲▼肯德基雙12優惠。（圖／業者提供）

即日起至12/31還有「雙12限時限量隨饗券」，包括肯德基獨享餐內含「1個咔啦雞腿堡+1顆原味蛋撻+1杯無糖綠茶(中)」，原價199元，隨饗券特價111元，等於下殺56折；豪飽餐「2塊咔啦脆雞+點心盒G(1顆原味蛋撻+4塊上校雞塊+雙色轉轉QQ球)+1杯百事可樂(中)」一組2套只要398元，相當於下殺62折。

活動期間使用PK雙饗卡APP訂餐還可累點，現金折抵最高2.5%回饋無上限，透過PK 雙饗卡APP訂餐/購買隨饗券/購買禮物卡者，再享不限訂單金額加碼抽「日本不限航點來回機票」，價值2萬元，共有5張機票中獎機會。

摩斯漢堡「冬日暖心季」優惠

除此之外，摩斯漢堡近日推「冬日暖心季」活動，即日起至12/17，購買「低碳植米燒肉珍珠堡＋大杯冰紅茶」優惠價每組99元；早餐時段購買「黃金塔塔鱈魚堡＋大杯冰紅茶」優惠價每組79元。

▲▼摩斯漢堡12月優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡12月推出多種組合優惠。（圖／業者提供）

而12/18～明年1/1，摩斯早餐時段買「摩斯豬排堡＋中杯摩斯咖啡」優惠價每組89元；即日起至1/1，多人分享餐優惠價每套299元，內含低碳植米海洋珍珠堡、低碳植米燒肉珍珠堡、方塊薯餅1份、摩斯雞塊1份、大杯冰紅茶2杯。

喜歡摩斯雞塊的消費者，可選擇「點心盒優惠價299元」，內含摩斯雞塊3份、方塊薯餅2份、大杯冰紅茶2杯。針對咖啡控，也祭出中杯拿鐵或卡布奇諾「2杯優惠120元」，在MOS Order APP安心取溫馨也送上更多超值優惠。

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