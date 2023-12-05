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肯德基「聖誕巨大桶」限量開賣！楓糖香蒜炸雞、可可蛋撻上市

▲▼肯德基推出「聖誕巨大桶」，還有新品「楓糖香蒜脆雞」、「金燦鹽之花可可蛋撻」。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基推出「聖誕巨大桶」，還有新品「楓糖香蒜脆雞」、「金燦鹽之花可可蛋撻」，以及日本直送「金黃比司吉」等。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

為迎接聖誕節，肯德基首次台日同步，推出同款的「聖誕巨大桶」搭配年度限定聖誕瓷盤，限量共1萬組，即日起至12/7開放會員搶先預購，12/8正式開賣！裡頭除了有日本直送「金黃比司吉」；還有台灣獨家期間限定新品「楓糖香蒜脆雞」、「金燦鹽之花可可蛋撻」，帶來滿滿儀式感和派對氛圍。

▲▼肯德基推出「聖誕巨大桶」，還有新品「楓糖香蒜脆雞」、「金燦鹽之花可可蛋撻」。（圖／記者林育綾攝）

▲台日同步推出「聖誕巨大桶」搭配年度限定聖誕瓷盤，限量共1萬組。（圖／記者林育綾攝）

日本肯德基人氣熱賣的「金黃比司吉」，台灣也吃得到了！台灣肯德基表示，此次引進日本直送比司吉，每顆都新鮮烘烤至外皮金黃香酥，內裡彷彿手撕麵包般鬆軟綿密，散發奶香，再淋上蜂蜜球一同享用，滿滿療癒感。

▲▼肯德基推出「聖誕巨大桶」，還有新品「楓糖香蒜脆雞」、「金燦鹽之花可可蛋撻」。（圖／記者林育綾攝）

▲台灣肯德基獨家研製「楓糖香蒜脆雞」限定販售。（圖／記者林育綾攝）

而台灣肯德基獨家研製的「楓糖香蒜脆雞」，將富有溫暖甜香的楓糖醬，搭配蒜與辛香料熬製、閃耀著琥珀色光澤的楓糖蒜香風味醬，淋在酥脆多汁的咔啦脆雞上，一口咬下，楓糖的甜香、蒜的鹹、炸雞的酥脆微辣，呈現鹹香交織的濃郁口感。

▲▼肯德基推出「聖誕巨大桶」，還有新品「楓糖香蒜脆雞」、「金燦鹽之花可可蛋撻」。（圖／記者林育綾攝）

▲冬季新品「金燦鹽之花可可蛋撻」甜鹹交織。（圖／記者林育綾攝）

另一款冬季新品「金燦鹽之花可可蛋撻」，以經典163層酥脆原味蛋撻，上層覆蓋絲滑優雅可可慕斯，帶來剛好的苦甜風味 ，同時搭配來自法國嚴選食材「鹽之花」，再灑上金燦鹽之花可可黑巧杏仁酥餅，一口咬下，香濃奶蛋餡與柔滑細緻的可可慕斯融合，甜鹹交織的多層次滋味，入口即化。

此波期間限定新品，「楓糖香蒜脆雞」與「金燦鹽之花可可蛋撻」即日起開賣；而「金黃比司吉」12/8起正式開賣。

▲▼肯德基推出「聖誕巨大桶」，還有新品「楓糖香蒜脆雞」、「金燦鹽之花可可蛋撻」。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基推出「聖誕巨大桶」，還有新品「楓糖香蒜脆雞」、「金燦鹽之花可可蛋撻」。（圖／記者林育綾攝）

限定款「聖誕巨大桶」即日起PK雙饗卡會員可搶先預購，12/8起全台開賣，限量1萬組，售完為止。內容包含「日本年度限定聖誕瓷盤x1＋金黃比司吉x2顆 +蜂蜜球x2+ 楓糖香蒜脆雞x4 + 金燦鹽之花可可蛋撻x3顆 +咔啦脆雞x4 + 原味蛋撻x3顆 + 上校雞塊x8 + 雙色轉轉QQ球x1份」，優惠價1099元。

▲▼肯德基推出「聖誕巨大桶」，還有新品「楓糖香蒜脆雞」、「金燦鹽之花可可蛋撻」。（圖／業者提供）

▲肯德基台日同步推出「聖誕巨大桶」即日起預購。（圖／業者提供）

除此之外，為了迎接歲末歡聚，人氣速食必勝客推出全新派對神器「炫Food盒」，每盒包括一個13吋大比薩，有7口味任選，像是年末限定奢華款「炙烤大蝦嫩牛比薩」，還有松露海鮮珍珠起司比薩、法式卡菲海陸比薩、和風章魚燒比薩、煙燻培根手撕豬比薩；搭配4種副食包括「黃金和風鱈魚塊、黃金雞軟骨、巧克力麻糬QQ球、芋見乳酪千層酥」，超級澎湃組合售價799元，即日起於APP限定開賣，限量4500盒，只在全台150間門市販售，平均每店只有30盒。

▲必勝客派對神器「炫Food盒」限店限量開賣。（圖／業者提供）

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關鍵字：

肯德基聖誕巨大桶楓糖香蒜脆雞金燦鹽之花可可蛋撻

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