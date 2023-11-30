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foodpanda「12月超殺優惠碼」來了！披薩、漢堡限時「買1送1」

▲▼foodpanda推出12月優惠碼，集結披薩、炸雞、漢堡等美食買1送1；還首度推出「胖達幣」回饋。（圖／業者提供）

▲foodpanda推出12月優惠碼，集結披薩、炸雞、漢堡等美食買1送1；還首度推出「胖達幣」回饋。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

省錢吃美食必收！foodpanda祭出12月最新「超殺優惠碼」，看準歲末各種節日、聚餐活動不斷，特別攜手必勝客、達美樂、漢堡王等連鎖品牌，祭出多種「買1送1」；還有星巴克大杯那堤「買3送1」。另首度推出全新功能「胖達幣」，等同現金使用，1胖達幣等於1元新台幣，12月消費滿399元，就享20%胖達幣回饋，除了無折抵門檻，還可合併優惠碼等方案使用。

foodpanda表示，歡慶「胖達幣」首上線，12月1日至12月31日，美食外送下訂指定門市使用線上付款，消費滿399元享20%胖達幣回饋，單筆最高回饋100胖達幣，回饋次數無上限。foodpanda胖達幣可於APP首頁的pandapay中檢視，完成訂單後將於3個工作天存至pandapay。

▲達美樂加入外送平台，12月也有任意尺吋披薩「買1送1」優惠。（圖／業者提供）

●12月Pizza、炸雞優惠

1. 12月1日至12月14日，下訂必勝客「夏威夷個人比薩」輸入優惠碼【一餓必勝嗑】享買1送1，數量有限兌完為止，部分分店不適用。

2. 12月15日至12月31日，下訂必勝客「夏威夷或雙層美式臘腸鬆厚小比薩」輸入優惠碼【一餓嗑比薩】享優惠價199元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

3. 12月11日至12月31日，下訂肯德基指定門市消費滿379元輸入優惠碼【一餓啃德基】現折90元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

4. 12月1日至12月31日，美食外送下訂達美樂任意尺吋披薩「買1送1」（口味任選），部分分店不適用。

5. 12月1日至12月14日，美食外送下訂必勝客，pandapro會員消費滿$349享85折，最高折抵$60，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

6. 12月1日至12月14日，美食外送下訂達美樂，pandapro會員消費滿$349享85折，最高折抵$60，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

7. 12月1日至12月14日，美食外送下訂肯德基，pandapro會員消費滿$299享85折，最高折抵$50，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

●超級會員日專屬優惠

1. 12月6日美食外送下訂龜記茗品，pandapro會員消費滿229元享7折，最高折抵80元，優惠每日數量有限，且不限訂購次數，部分分店不適用。

2. 12月13日美食外送下訂21Plus，pandapro會員消費滿229元享7折，最高折抵80元，優惠每日數量有限，且不限訂購次數，部分分店不適用。

3. 12月20日美食外送下訂Qburger，pandapro會員消費滿229元享7折，最高折抵80元，優惠每日數量有限，且不限訂購次數，部分分店不適用。

4. 12月27日美食外送下訂達美樂，pandapro會員消費滿229元享7折，最高折抵80元，優惠每日數量有限，且不限訂購次數，部分分店不適用。

▲12/15～12/31，在foodpanda下訂星巴克大杯那堤「買3送1」。（圖／記者蔡惠如攝）

●美食外送優惠

1. 12月1日至1月1日，指定用戶消費滿額輸入優惠碼【一餓就享送】享85折優惠，數量有限兌完為止。

2. 12月1日至12月31日，「每週二」下訂星巴克指定專區輸入優惠碼【週二星享日】現折70元，部分分店不適用，數量有限兌完為止。

3. 12月4日至12月17日，下訂漢堡王花生培根脆雞堡餐享買1送1，部分分店不適用。

4. 12月18日至12月31日，下訂漢堡王安格斯牛肉堡餐或美式花生雙層脆雞堡餐，輸入優惠碼【一餓吃堡堡】，享疊加優惠最低5折起，部分分店不適用，限指定使用者，限使用線上付款，數量有限兌完為止。

5. 12月15日至12月31日，下訂星巴克大杯那堤冰熱任選三杯，其中一杯由星巴克招待，部分分店不適用。

6. 12月1日至12月15日，下訂覺旅咖啡指定門市消費滿319元輸入優惠碼【一餓叫覺旅】享8折優惠，最高折抵80元，每人限使用1次，限指定使用者，限使用線上付款，數量有限兌完為止。

7. 12月1日至12月15日，下訂大碗公冰指定門市消費滿240元輸入優惠碼【一餓吃大碗公】享75折，最高折抵80元，每人限使用1次，限指定使用者，限使用線上付款，數量有限兌完為止。

8. 12月1日至12月31日，十二月指定店家優惠8折起，消費滿329元輸入優惠碼【十二月熊送】再打85折，最高折抵60元，每人限使用1次，限指定使用者，限使用線上付款，數量有限兌完為止。

●pandamart熊貓超市

1. 12月1日至1月1日，pandamart熊貓超市滿額輸入優惠碼【一餓買超市】，享86折，限指定使用者，每人可用1次，優惠每日數量有限。

2. 12月9日，pandamart熊貓超市指定分店消費滿649元，輸入優惠碼【一餓買新鮮】享75折，最高折抵300元，每人可用1次，優惠每日數量有限。

3. 12月23日，pandamart熊貓超市指定分店消費滿649元，輸入優惠碼【一餓買聖蛋】享75折，最高折抵300元，每人可用1次，優惠每日數量有限。

●生鮮雜貨

1. 12月1日至1月1日，指定用戶購買生鮮雜貨指定店家消費滿額，輸入優惠碼【一餓買蔬果】享8折優惠，每人可用1次，數量有限兌完為止。

2. 12月1日至1月1日，指定用戶購買生鮮雜貨消費滿額，輸入優惠碼【一餓買蛋奶】享65折優惠，每人可用1次，數量有限兌完為止。

3. 12月2日，指定用戶購買生鮮雜貨，消費滿999元輸入優惠碼【一餓買生鮮】，享75折優惠，最高折抵500元，每人可用1次，數量有限兌完為止。

4. 12月16日，指定用戶購買生鮮雜貨指定店家，消費滿699元輸入優惠碼【一餓買快樂】，享75折優惠，最高折抵300元，每人可用1次，數量有限兌完為止。

5. 12月15日至1月1日，生鮮雜貨指定店家消費滿499元輸入優惠碼【一餓開派對】，享79折優惠，最高折抵200元，每人可用1次，數量有限兌完為止。

6. 12月8日至12月14日，生鮮雜貨精選藥妝店，消費滿699元輸入優惠碼【一餓就保養】，享82折，最高折抵200元，每人可用1次，數量有限兌完為止。

●信用卡優惠

1. 12月1日至12月31日，首次訂購使用線上付款，輸入優惠碼【psop22】，全平台消費滿200元折100元，每人限用1次，數量有限兌完為止。

2. 12月1日至12月31日，JCB信用卡獨家優惠，輸入優惠碼【psjcb312】，全平台消費滿300元折100元，每人限用1次，數量有限兌完為止。

3. 12月1日至12月31日，中國信託LINEPay卡獨家優惠，輸入優惠碼【psctbc312】，全平台消費滿200元折優惠，最高可折50元，每人限用1次，數量有限兌完為止。

4. 12月1日至12月31日，中國信託LINEPay卡獨家優惠，每日上午5:30至中午11:00，輸入優惠【psctbce312】，消費滿100元享85折優惠，最高可折50元，每人限用1次，數量有限兌完為止。

●pandago即時快遞優惠

1. 12月1日至1月1日，首次使用pandago服務輸入優惠碼【快送】，可享運費5折，優惠最高折抵80元，總數量有限兌完為止。

2. 12月1日至1月1日，使用pandago服務輸入優惠碼【最送】，可享運費7折，優惠最高折抵50元，總數量有限兌完為止。

●外帶自取優惠

1. 12月1日至1月1日，外帶自取披薩、炸雞等指定店家滿359元輸入優惠碼【一餓就吃雞】，享9折，最高折抵70元，限指定用戶，每人可用2次，總數量有限兌完為止。

2. 12月1日至1月1日，台北市、新北市指定店家外帶自取滿199元輸入優惠碼【一餓吃雙北】享88折，最高折抵50元，限指定用戶，每人可用2次，總數量有限兌完為止。

3. 12月1日至1月1日，指定店家使用外帶自取滿79元輸入優惠碼【一餓更便宜】享95折，最高折抵15元，限指定用戶，每人可用5次，總數量有限兌完為止。

4. 12月1日至1月1日，指定飲料店家外帶自取滿100元輸入優惠碼【一餓杯飲料】享7折，每日上午11:00開始使用，可用至當日20:00，最高折抵30元，限指定用戶，每人可用2次，總數量有限兌完為止。

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