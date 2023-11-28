肯德基12月「買1送1」來了！連續12天下殺5折起　秋冬限定餐也加入

▲肯德基12月推出14種組合最低5折起，包括4款人氣夯品「買1送1」。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

雙11強檔剛結束，肯德基將於12/1起「連續12天」加碼推出優惠，像是人氣上校雞塊等夯品「買1送1」、99元下午茶點心組合；而個人獨享餐、澎湃雙人餐也祭出最低55折起，除了一次爽吃咔啦脆雞、蛋撻，此波秋冬限定的「剝皮辣椒紙包雞」也入列，讓消費者享用美食同時省荷包。

搭上歲末雙12檔期，肯德基於12/1～12/12推出今年最後一檔優惠，包括4款人氣夯品「買1送1」、下午茶組合、個人獨享、雙人激省等，14種優惠套餐任選，輸入或出示優惠碼最低5折起，揪伴同享一天最高可省1,326元。

「買1送1」品項包括4塊上校雞塊、草莓起司冰淇淋大福、風味雞汁飯、玉米濃湯；而「99元下午茶」有超人氣原味蛋撻、４塊上校雞塊等組合，像是「草莓起司冰淇淋大福 + 原味蛋撻x1 + 4塊上校雞塊x1 +無糖茉莉綠茶(小)x1」3款精選點心加飲料只要99元，相當於下殺57折。

▲肯德基合作必比登名店「雙月食品社」，推出的「剝皮辣椒紙包雞」也加入此波獨享餐優惠行列。（圖／業者提供）



而肯德基與必比登名店雙月聯手，秋冬限定推出的「剝皮辣椒紙包雞」也加入獨享餐優惠行列，「剝皮辣椒紙包雞x1 + 4塊上校雞塊x1 + 原味蛋撻x1 + 無糖茉莉綠茶(小)x1」暖胃溫補組合，原價273元，限時優惠只要189元，相當於下殺69折！

若想吃經典「咔啦脆雞」，個人獨享餐也有「咔啦脆雞x2 + 原味蛋撻x1 + 冰檸檬紅茶(小)x1」只要149元，5種套餐組合任選，最低下殺57折。

▲雙人、揪團組合還能省更多。（示意圖／業者提供）

若是雙人、揪團組合省更多，其中「澎派雙饗餐」包括咔啦脆雞x4 + 4塊上校雞塊x1 + 香酥脆薯(大)x1 + 蛋撻禮盒x1 + 可樂(中)x2，限時特價399元，等於現省300元。

12/6起肯德基全台門市加碼開放預購「經濟激省餐」，咔啦脆雞x5 + 4塊上校雞塊x1 + 原味蛋撻x2 + 冰檸檬紅茶(小) x2，下殺55折只要299元，12/9起限時4天現場準時開賣與取餐。

▼肯德基12月優惠組合，優惠碼一次看。（圖／業者提供，表格點圖可放大）

另外，人氣速食漢堡王近來也祭出最新優惠券，12/5起至2024年2/15「限時73天」，推出4大系列共24種好康，其中「8大品項買1送1」包括：大杯飲料、薯條、洋蔥圈、雞塊，還有4款漢堡如洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡、西部小華堡也加入買1送1行列。

另有百元有找套餐組合，包括西部小華堡+4塊雞塊及中杯可樂、花生培根牛肉堡+4塊雞塊及中杯可樂、經典脆雞堡+4塊雞塊+小薯及中杯可樂等超殺優惠；同時提供銅板下午茶點心、雙人激省餐等任選。提醒部分門市如兒童樂園、機場、竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店不參與此優惠活動。

▼漢堡王最新一波優惠券來了，24種好康組合，其中還有8大人氣美食買1送1。（圖／業者提供）