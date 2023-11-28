　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

肯德基12月「買1送1」來了！連續12天下殺5折起　秋冬限定餐也加入

▲▼繼麥當勞宣布漲價後，國內速食業另一龍頭肯德基也宣布跟進，其中以蛋塔漲幅15%為最高。（圖／記者湯興漢攝）

▲肯德基12月推出14種組合最低5折起，包括4款人氣夯品「買1送1」。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

雙11強檔剛結束，肯德基將於12/1起「連續12天」加碼推出優惠，像是人氣上校雞塊等夯品「買1送1」、99元下午茶點心組合；而個人獨享餐、澎湃雙人餐也祭出最低55折起，除了一次爽吃咔啦脆雞、蛋撻，此波秋冬限定的「剝皮辣椒紙包雞」也入列，讓消費者享用美食同時省荷包。

搭上歲末雙12檔期，肯德基於12/1～12/12推出今年最後一檔優惠，包括4款人氣夯品「買1送1」、下午茶組合、個人獨享、雙人激省等，14種優惠套餐任選，輸入或出示優惠碼最低5折起，揪伴同享一天最高可省1,326元。

「買1送1」品項包括4塊上校雞塊、草莓起司冰淇淋大福、風味雞汁飯、玉米濃湯；而「99元下午茶」有超人氣原味蛋撻、４塊上校雞塊等組合，像是「草莓起司冰淇淋大福 + 原味蛋撻x1 + 4塊上校雞塊x1 +無糖茉莉綠茶(小)x1」3款精選點心加飲料只要99元，相當於下殺57折。

▲肯德基合作必比登名店「雙月食品社」，推出的「剝皮辣椒紙包雞」也加入此波獨享餐優惠行列。（圖／業者提供）

而肯德基與必比登名店雙月聯手，秋冬限定推出的「剝皮辣椒紙包雞」也加入獨享餐優惠行列，「剝皮辣椒紙包雞x1 + 4塊上校雞塊x1 + 原味蛋撻x1 + 無糖茉莉綠茶(小)x1」暖胃溫補組合，原價273元，限時優惠只要189元，相當於下殺69折！

若想吃經典「咔啦脆雞」，個人獨享餐也有「咔啦脆雞x2 + 原味蛋撻x1 + 冰檸檬紅茶(小)x1」只要149元，5種套餐組合任選，最低下殺57折。

▲▼速食開工優惠。（圖／業者提供）

▲雙人、揪團組合還能省更多。（示意圖／業者提供）

若是雙人、揪團組合省更多，其中「澎派雙饗餐」包括咔啦脆雞x4 + 4塊上校雞塊x1 + 香酥脆薯(大)x1 + 蛋撻禮盒x1 + 可樂(中)x2，限時特價399元，等於現省300元。

12/6起肯德基全台門市加碼開放預購「經濟激省餐」，咔啦脆雞x5 + 4塊上校雞塊x1 + 原味蛋撻x2 + 冰檸檬紅茶(小) x2，下殺55折只要299元，12/9起限時4天現場準時開賣與取餐。

▼肯德基12月優惠組合，優惠碼一次看。（圖／業者提供，表格點圖可放大）

▲▼肯德基12月超殺組合優惠碼。（圖／業者提供）

▲▼肯德基12月超殺組合優惠碼。（圖／業者提供）

另外，人氣速食漢堡王近來也祭出最新優惠券，12/5起至2024年2/15「限時73天」，推出4大系列共24種好康，其中「8大品項買1送1」包括：大杯飲料、薯條、洋蔥圈、雞塊，還有4款漢堡如洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡、西部小華堡也加入買1送1行列。

另有百元有找套餐組合，包括西部小華堡+4塊雞塊及中杯可樂、花生培根牛肉堡+4塊雞塊及中杯可樂、經典脆雞堡+4塊雞塊+小薯及中杯可樂等超殺優惠；同時提供銅板下午茶點心、雙人激省餐等任選。提醒部分門市如兒童樂園、機場、竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店不參與此優惠活動。

▼漢堡王最新一波優惠券來了，24種好康組合，其中還有8大人氣美食買1送1。（圖／業者提供）

你可能也想看
►漢堡王最新「超殺優惠券」一次看！　爽吃8夯品買1送1、99元套餐
►摩斯限時「11元喝冰紅茶、50元吃米漢堡」！早餐2組更划算
►曹蘭、王月再合體！全聯推9款「收納神器」印花集點最低0元換購

 

ET快訊
待機電器默默吃掉你的錢！這產品「有關等於沒關」　比冷氣還耗電
林志玲PO金馬合照「裁掉兩邊來賓」！　急道歉
快訊／幼犬慘遭路殺　兇手抓到了！
大巨蛋亞錦賽中韓戰　取消現場購票
中國「螺螄粉」網購都違法！北市衛生局要抓了
高雄晶英bug價「萬元變2710元」！業者全認賠：歡迎入住

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商最新2款巧克力甜點！泡芙咬下爆滿滿內餡　蛋糕杯超欠吃

【廣編】內行必拿　小7、全聯這款隱藏版鮮奶超難買？

肯德基12月「買1送1」來了！連續12天下殺5折起　秋冬限定餐也加入

SUBWAY打造超狂「濃郁系披薩堡」！　加碼吃台灣限定麻辣餅乾

超人氣「GODIVA熱巧克力」回歸！7-11限量開賣　還送超Q杯子磁鐵

漢堡王最新「超殺優惠券」一次看！　爽吃8夯品買1送1、99元套餐

全聯美食又一款！新上市即溶咖啡掀網一致認同像連鎖咖啡店好喝　熱水一沖有厚奶泡

一年份吐司任你吃！「小熊菓子」歡慶16歲　祭出超狂週年慶活動

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」攜手必勝客豪送1212份大比薩

海陸雙拼一次吃！　超狂「雙層比薩蛋糕」限量開賣了

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

2汪散步見救護車鳴笛經過　下秒扯嗓狂凹嗚：大家讓讓

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

Lulu公開「金馬五大通緝犯名單」細節　被讚「陶晶瑩2.0」謙虛回：繼續努力啦

鍋吃一半「巨鼠掉下來」　錢都道歉：即刻停業2天

超商最新2款巧克力甜點！泡芙咬下爆滿滿內餡　蛋糕杯超欠吃

【廣編】內行必拿　小7、全聯這款隱藏版鮮奶超難買？

肯德基12月「買1送1」來了！連續12天下殺5折起　秋冬限定餐也加入

SUBWAY打造超狂「濃郁系披薩堡」！　加碼吃台灣限定麻辣餅乾

超人氣「GODIVA熱巧克力」回歸！7-11限量開賣　還送超Q杯子磁鐵

漢堡王最新「超殺優惠券」一次看！　爽吃8夯品買1送1、99元套餐

全聯美食又一款！新上市即溶咖啡掀網一致認同像連鎖咖啡店好喝　熱水一沖有厚奶泡

一年份吐司任你吃！「小熊菓子」歡慶16歲　祭出超狂週年慶活動

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」攜手必勝客豪送1212份大比薩

海陸雙拼一次吃！　超狂「雙層比薩蛋糕」限量開賣了

最高檢察署攜手台啤籃球隊　共同維護台灣籃球運動發展

米可白拍「激情床戲」突眼前一片黑！　3年來最嚴重發病：噁心想吐

每周喝四天配醃製下酒菜　中年男胃脹一個月就醫確診早期胃癌

黴漿菌「入侵校園」？羅一鈞急澄清：用詞過頭

誰給2億元美金要柯文哲當副手？　侯友宜：去問民眾黨吧！

疑2000萬房貸壓力太大　北市郵務中心2寶媽墜樓亡

MAMA／《Smoke》原唱合作《SWF 2》舞台掀高潮！秒被李泳知吐槽：沒揪

周榆修再提君悅「唸簡訊」　侯友宜反問：不是兄弟登山各自努力嗎？

朴恩斌《無人島的Diva》波浪捲太溫柔！造型變化史根本髮型百科全書

史提芬荷伯闌尾破裂緊急手術！　《荷伯報到》喊卡停秀一周

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

消費熱門新聞

新上市即溶咖啡像連鎖咖啡店好喝

快訊／7-11開出2張千萬發票！

肯德基12月「買1送1」來了！

五、六年級同學會安心當「老么」

快訊／全家開出2張千萬發票

跨年耍小心肌！越夜越美麗的法寶

三豐診所Ｘ媚必提實踐精準醫美

GODIVA熱巧克力回歸！7-11限量開賣

超商最新「3款爆餡栗子甜點」

貴婦菜錢搶珠寶大千典特賣一折起

好市多黑五倒數2天！暖暖包下殺了

SUBWAY最新濃郁系披薩堡限時開吃

小熊菓子歡慶16歲　一年份吐司任你吃

金高新酒體推出　天使一喝就愛上

更多熱門

相關新聞

漢堡王最新「超殺優惠券」一次看

漢堡王最新「超殺優惠券」一次看

速食控準備省一波荷包！人氣速食品牌「漢堡王」最新超殺優惠券來了，不僅有「8大夯品買1送1」，像是漢堡、薯條、雞塊等，加碼搶吃個人超省餐，最低只要花99元銅板價就能爽嗑1份套餐，一共有24種優惠任選，現省1798元，12月5日起限時73天開跑。

速食店限時8天送椒麻烤雞堡！

速食店限時8天送椒麻烤雞堡！

摩斯限時優惠！11元喝冰紅茶、50元吃米漢堡

摩斯限時優惠！11元喝冰紅茶、50元吃米漢堡

肯德基「雙層咔啦雞腿堡」 回歸

肯德基「雙層咔啦雞腿堡」 回歸

麥當勞今起買1送1！香蕉巧克力派回歸

麥當勞今起買1送1！香蕉巧克力派回歸

關鍵字：

肯德基漢堡王速食速食優惠

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

阿本頭痛驚罹腦瘤…醫宣判「非死即殘」！

獨家／「破億神曲女團」aespa被爆來台唱尾牙！員工：好爽，看免費

蔡尚樺斷11年男友！小號翻出「爆秘戀T1林秉聖」

邱澤甜蜜牽手許瑋甯「二度蜜月」被野生捕捉

陳慕義澄清沒上建中　更正學歷驚呆網：比念建中更猛

快訊／INFINITE南優鉉證實罹罕見癌症！手術前還來台開唱

爽中500元載具獎　隔天開APP「500元沒了」

洪詩「真的徵不到員工」挺6月孕肚哭了

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

林襄10年前照片遭翻出！　

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

LINE「記事本」漏洞資訊外洩！官方發通知：用戶快做這動作

邰智源「按時送名牌」！

「長榮正妹機師」起底是AKB48台灣研究生

誰「開價2億美元」要柯文哲當副手？　趙少康猜到了！

更多

最夯影音

更多
台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買
前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面