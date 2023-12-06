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馬文君撇住違建　嗆對手：關心土地正義「萬里有挖礦工寮不斷增建」

▲國民黨立委馬文君。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委馬文君。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對被媒體報導南投埔里住處是蓋在國有農地上的違建，國民黨立委馬文君今（6日）列出5點，強調「合法承租，如實付租；如實繳稅，就是我對這波抹黑的回應」。馬也表示，建議她的對手，若真正關心土地正義、違建特權，新北市萬里有座早年的挖礦工寮，十幾年間不斷增建，已快要建成別墅莊園，最離譜的是，不但是違建，還從來沒繳過房屋稅；馬此發言，顯然是指民進黨總統參選人賴清德。

《鏡週刊》報導，馬文君居住在埔里的莊園約700坪，建於國有農地，是違建農舍，建物本身70餘坪，建築跟圍牆等設施卻無建照、雜項執照，且2019年馬的財產申報中，再也看不到該農地。

馬文君6日透過臉書表示，這次她的對手結合特定親綠媒體，抹黑、攻擊她父親留下來的老屋，說她非法承租國有地，又違法興建豪華莊園，但真相是，那是她全家居住超過30年的老屋，埔里鄉親都知道，也經過從埔里鎮長到立委，7次參選的各種被檢視，都於法有據，合情合理。

馬文君說，「我的對手是不是真的沒招了？只能攻擊我家老屋，還煞有其事地與特定親綠媒體『打配合』，說自己看報才知道我家住哪，還故意渲染什麼『驚爆』？我不期待我的對手，以及特定親綠，會正視事實，停止抹黑」。

馬文君列5典指出，第一、她家老屋是民國82年7月21日前的既有建築物，符合國產署「82721條款」，可出具相關證明、申請承租或購買非公用國有地的相關規定，且也已依《國產法》申請基地承租租賃契約書在案，並且如實繳納租金，迄今已超過30年。

第二、她家老屋是建築面積約為40坪的木造房屋，只佔總承租面積不到十分之一，其餘土地皆種植農作物與造林，絕非什麼「700坪豪華歐式農舍」。第三、老屋30多年來從未改建或增建，是稅務局核定的房屋，現值僅為7萬200元的老舊建築物。

第四、針對所謂58筆土地的「地王」，然她實際持有土地為7筆，皆為分割繼承父親或是贈與的土地，都是持分地，而且自85年12月迄今，近27年來不曾買賣土地。第五、丈夫王俊國出生花蓮縣，101年其父親去世後，繼承33筆位於花蓮縣光復鄉的土地，多為山坡地及畸零地，距離花蓮市車程1小時之遠，土地取得，甚至有每平方公尺僅376元的價格，且101年5月繼承以後，也從未買賣土地。

馬文君除強調，「合法承租，如實付租；如實繳稅，就是我對這波抹黑的回應」外，也暗指賴清德。馬說，建議她的對手，若真正關心土地正義，關心違建特權，新北市萬里有座早年的挖礦工寮，十幾年間不斷增建，已經快要建成別墅莊園，最離譜的是，不但是違建，還從來沒繳過房屋稅。

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